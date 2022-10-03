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快訊／今本土+33377！8縣市病例破千　確診分布曝

▲▼10/3中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增33,377例本土個案，另增54例境外和38例死亡。本土個案以新北6782例最多，其次依序為台中4308例、桃園3901例、台北3585例、高雄3120例和台南2190例。今日本土個案比上週一增加17%，比上周整週增加6.6%。

今日新增之33,377例本土病例，為15,597例男性、17,766例女性、14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲；個案分布為新北市(6,782例)，臺中市(4,308例)，桃園市(3,901例)，臺北市(3,585例)，高雄市(3,120例)，臺南市(2,190例)，彰化縣(1,739例)，新竹縣(1,058例)，苗栗縣(902例)，屏東縣(797例)，新竹市(747例)，雲林縣(717例)，宜蘭縣(705例)，南投縣(568例)，基隆市(504例)，花蓮縣(498例)，嘉義縣(494例)，嘉義市(295例)，臺東縣(201例)，澎湖縣(131例)，金門縣(116例)，連江縣(19例)。

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指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為22例男性、16例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月1日至9月29日，死亡日期介於9月23日至9月30日。

▲▼10/3新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲10/3新增病例。（圖／指揮中心提供）

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