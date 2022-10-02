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華航「皮卡丘彩繪機」今首航　天天執飛東京！新機亮點一次看

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲華航皮卡丘彩繪機今日首航日本東京羽田。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中華航空「皮卡丘彩繪機 CI」今日正式首航台北松山－日本羽田，搭乘旅客可取得專屬的實體或電子登機證，共6款，該架彩繪機身繪有11隻寶可夢，機艙內隨處可見皮卡丘蹤影，包括靠枕、餐墊紙、貼紙等，機上影音系統也收藏10部寶可夢卡通，供旅客觀賞。

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

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▲華航皮卡丘彩繪機機身上印有11隻寶可夢。（圖／記者李宜秦攝）

華航「皮卡丘彩繪機 CI」上月30日舉辦微旅行公益活動，由飛機編號 B-18101 的第一架 A321neo 執行任務，吸引大批寶可夢粉絲搭乘，80 席限量座位開賣 9 分鐘內銷售一空，為響應「飛翔皮卡丘計畫」的公益精神，本次售票收入全數捐予家扶基金會。

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲華航皮卡丘彩繪機有六款專屬登機證。（圖／記者李宜秦攝）

資深寶可夢粉絲馬小姐表示，從寶可夢開播以來她就是皮卡丘迷，至今約已25年，她表示，皮卡丘是很有個性的角色，很堅強、很有活力，每次看卡通時都能透過皮卡丘得到慰藉與支持。

馬小姐表示，其他航空也有與寶可夢公司合作，她曾在多個國家購買限定機場的「機長皮卡丘」，希望華航也可推出印有台灣專屬標誌的皮卡丘玩偶，隨著疫情解封，她勢必會找機會搭乘皮卡丘彩繪機遊日。

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼皮卡丘彩繪機吸引大批粉絲朝聖，上圖為馬小姐，下圖為林姓父子。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

林姓夫妻帶著4歲的兒子搶搭彩繪機微旅行，林爸爸表示，他從寶可夢第一代的遊戲開始玩，當時沒有中文版攻略，還要跟朋友看日文攻略翻譯破關，至今記憶猶深。

林爸爸說，寶可夢在兒子幼兒園的同儕間也相當知名，兒子同學聽聞他要來搭乘彩繪機都非常羨慕，畢竟是全台唯一彩繪機，機身塗裝很漂亮，還繪有多隻著名的寶可夢，如卡比獸、胖丁等，兒子平時喜歡搜集寶可夢貼紙，最喜歡皮卡丘，經過寶可夢遊戲機台也都會吵著要玩，這次雖然只是微旅行，仍能體會出國的感受。

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航皮卡丘彩繪機影音系統收錄寶可夢卡通，另外枕頭靠墊等也都有皮卡丘的圖案。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

華航皮卡丘彩繪機今日首航台北松山-東京羽田航班，未來每週一天飛行一架航班，一週有五天以彩繪機執飛該航線，只要搭乘彩繪機，就可享受被寶可夢圍繞的體驗。

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行限定飛機餐巧思多，連仙草凍都有寶可夢圖案。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

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