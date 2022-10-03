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快訊／第二階段莫德納次世代疫苗追加劑開打！指揮中心14:00說明

▲▼指揮中心9/30記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/3）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。莫德那次世代疫苗累計到貨近300萬劑，今（3）日起將開放給50歲以上等第二階段對象接種追加劑，10月下旬有望進行下一階段對象規劃，最終希望讓18歲以上民眾都能打。下午有望說明下次ACIP召開時間與最新接種情形。

莫德納次世代疫苗經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議，決定分兩階段開放提供作為追加劑接種使用，第一階段已經於9月24日開打，對象為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

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第二階段則預計10月3日開打，對象包含：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

根據衛福部食品藥物管理署審查緊急使用授權，核准莫德納雙價疫苗作為18歲以上成人主動免疫追加接種。指揮官王必勝日前表示，目前國人第三劑打完已經有一陣子，秋冬新冠不會完全絕跡，為了提升所有人保護力，還是會考慮讓18~50歲民眾都打次世代疫苗。

「不希望拖到年底。」王必勝表示，前面兩階段疫苗接種到一個程度，估計10月中旬就會安排規劃第三階段的接種，不過，還是要先等ACIP會議的結論，而預期仍會依照年齡分階段安排。

台灣將於10/13開國門，入境檢疫將改為0+7，有專家質疑中央流行疫情指揮中心未隨之解編，恐淪為陳時中第二競辦。另，台灣已走向後疫情時代，疾管署今年卻編列845億防疫預算創史上新高，防疫政策錯誤有浪費公帑之嫌，下午指揮中心有望一倂回應。

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