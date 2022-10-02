汐止騎樓下飲水機突起火燃燒　監視器拍到她現場徘迴涉縱火

▲9月23日上午汐止區茄苳路旁飲水機起火燃燒，警鎖定涉案人林女依法函送。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

9月23日上午11時55分、新北市汐止區茄苳路224巷弄內發生一起縱火案，轄區警方、消防人員均派員到場，發現巷弄內騎樓有一台包裝好的飲水機起火燃燒，火勢不小造成該處住戶大門前水泥柱磁磚高溫剝落，所幸並無人員傷亡，經警方調查是居住附近的54歲林姓女子涉嫌縱火。

汐止警方表示，轄區長安所警方當時接獲民眾報案稱有縱火情事，員警到場發現騎樓地板有紙箱包裝的飲水機起火燃燒，火勢造成該處水泥柱磁磚因高溫造成剝落，所幸現場無人傷亡。經查現場雖未有人目擊起火，後續於警查訪調閱監視器後，林女在火勢發生前該處出現徘迴，即起火燃燒。



加上消防局火災調查人員到場，判定未插電飲水機並無短路可能，雖現場未發現作案工具，火調人員初判人為縱火可能性較高。警方鎖定林女涉案、目前已張貼送達通知書，多次要求林女到案說明未獲。

林女遇警員上門查訪，皆刻意門窗緊閉拒不見面，轄區警員只能加強遭縱火處的巡邏維安，且多方側訪鄰居並委請警民合作，協助關切林女有無不良舉止；汐止警方表示，若林女仍未於期限內到案，全案將於通知書期滿後即依觸犯公共危險案函送士林地檢署偵辦。

【相關新聞】

►獨／神秘黑幫毒梟祭家法斬內鬼 GPS引殺機已釀1死1失蹤1重傷

►獨／新店咖啡商遭4槍爆頭內幕曝 神秘黑幫蒸發數十億全算他帳



►網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨...哀鳳竟是塑膠做的