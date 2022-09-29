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汐止19歲變態狼尾隨…手指褲檔「這邊腫起來」！女學生驚恐奔超商

▲▼汐止19歲變態狼騷擾女學生。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止19歲變態狼騷擾女學生。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、莊智勝／新北報導

新北市汐止區「狼出沒」！一名家長在臉書社團《汐止集團》PO文，表示未成年的女兒日前下課時遭到一名男子尾隨、騷擾，男子先是靠近詢問「廁所在哪裡？」接著又指著自己的生殖器稱「我這邊都腫起來了」，嚇得女兒急忙跑進超商求救。轄區汐止警方獲報後，已傳喚涉案的李男(19歲)到案，李坦承犯行，全案將依規定調查後移送請社會局卓處。

家長在社團PO文表示，女兒近日下課時多次遭一名陌生男子尾隨騷擾，該名男子跟蹤一段路後會靠近假意詢問「廁所在哪？」接著用手指向自己的褲檔，稱「你看我這邊(生殖器)都腫起來了！」嚇得女兒連忙跑開；本月20日，女兒下課後又遇到同一名變態、以同樣手法騷擾，女兒嚇得躲進一旁超商求救。家長表示，除了女兒外，也有聽聞其他女性受害，為避免男子再次騷擾他人，因此決定報案處理。

汐止警方初步調查，男子第一次騷擾女學生是在暑假期間，於湖前街跟蹤被害女子並出言騷擾；第二次則是在本月20日，男子又故技重施，但才剛開口，女學生即認出騷擾男，立即向旁人求助。警方調查，涉嫌騷擾的男子為19歲的李男，疑似精神狀態不佳才會犯案。

起初警方協請里長告誡並約束李男，但因被害人擔憂後續再遭騷擾，因此在父親的陪同下前往警所提出性騷擾防治法申訴，警方遂於28日通知李男到案；李對於犯行坦承不諱，全案將依規定調查後移主管機關社會局卓處。

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