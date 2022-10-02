苗栗塑膠工廠大火空拍畫面曝！堆放大量甲苯、煤油　預計燒到天黑

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區大揚塑膠公司今(2日)清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，廠區已經陷入全面燃燒，雖火場內無人受困，但由於廠內存放大量有機溶劑(甲苯)及煤油，火場有相當危險性。現場指揮官消防第一大隊大隊長鄭勝峰表示，目前只能侷限火場，限制火勢延燒到隔鄰廠房，預估要到天黑才能完全撲滅。

▲苗栗中興工業區大洋塑膠公司廠房大火，預計將燒到天黑。（圖／苗栗縣消防局提供，下同）

苗栗縣消防局今清晨接獲通報，中興工業區大揚塑膠公司傳出火警，且火勢相當猛烈，立即出動苗栗、公館、銅鑼、三義、後龍、頭份及特搜分隊人車前往搶救，同時警方也同步到場協助道路管制、疏導交通。

警消表示，當人員趕抵現場時，工廠第一廠區已經陷入一片火海、全面燃燒，猛烈的濃煙不斷升空，連數公里外都清晰可見，足見火勢之大。鄭勝峰表示，初步清查，火場內幸無人受困，但由於廠區內存方許多易燃物品，包括甲苯2萬7000公升、煤油2萬公升、乙酸乙酯1萬2700公升等，因此火勢延燒十分迅速，短時間內難以撲滅，只能採取侷限策略，避免火勢延燒到隔壁的光電廠及其他工廠廠房。鄭勝峰預估，這場大火恐怕要等到天黑才有可能完全撲滅。

廠房內除了甲苯、煤油都相當易燃外，乙酸乙酯也極具易燃性，其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物，只要遇到明火或高熱，及可引起燃燒爆炸；且乙酸乙酯蒸氣較空氣重，因此會在低處擴散至相對較遠的地方，只要一遇到火員即會回燃，危險性相當高。

據了解，大揚科技股份有限公司主要生產雙面膠帶、包裝膠帶、絕緣膠帶、及其他特殊用途之膠帶之原料製品及製造加工，同時也經營布匹、紙類、塑膠膜及相關材料之離型、防水、上膠、貼合等加工及其成品。此次發生火警，詳細起火原因、災損還有待進一步調查釐清。