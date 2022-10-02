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20歲狠男網購包皮槍！沒麻醉切下「一塊麵筋」大爆血：完了

▲▼20歲男網購包皮槍！狠切「一塊麵筋」大爆血求救：完了（圖／翻攝微博）

▲男子自購包皮槍割包皮。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

廣東深圳一名年約20歲的王姓男子自行購買俗稱包皮槍的「包皮切割縫合器」，在家中自己切割包皮。沒想到，他手術後無法止血，只能跑到醫院求救，所幸最後手術成功。事後，男子切割的畫面曝光，讓網友看完頭皮發麻。

綜合陸媒報導，王男因工作繁忙，沒空到醫院動割包皮手術，因此決定上網購買包皮槍，自己在家解決；然而，王男沒有消毒，也沒有使用麻藥，看完說明書就直接動手，然而因王男經驗不足，使用後包皮未吻合導致流血不止，使用衛生紙加壓止血也沒用，最終只能跑到醫院求救。

王男使用包皮槍後血流不止，還透過網路跟朋友求救說，「完了兄弟們，血流不止怎麼辦？」朋友則驚嘆，「真牛X啊，我這輩子都不可能拿我老二開玩笑的，你居然敢自己動手」；另外，王男也PO出割下的包皮及現場止血照，讓人看完頭皮發麻。

▲▼20歲男網購包皮槍！狠切「一塊麵筋」大爆血求救：完了（圖／翻攝微博）

▲男子割完包皮後血流不止，最終跑到醫院掛急診。（圖／翻攝微博）

網友看完紛紛留言，「是個狠人」、「看了我都莫名感到下體痛」、「居然敢自己動手還沒麻醉，真男人」、「我不是男的看了都痛」、「隔著螢幕我都縮了一下了」、「去找醫生是會死是不是」、「買一個放在客廳顯眼的地方，老公再也不敢惹人生氣」、「知道為什麼嗎叫一次性嗎？因為一次你的小弟弟就不見了」。

也有網友第一次看到被割下的包皮，「土豆麵筋？」「麵筋嗎」、「不要以為拿肥腸就可以騙我」、「賣給大腸麵」、「所以它長這樣喔」、「這是包皮欸」、「這新鮮程度相當哇塞」、「好像麵筋」。

台北市衛生局曾表示，使用新式一次性包皮切割吻合器（簡稱包皮槍）的手術時間不到10分鐘，在局部麻醉的情況下比較不會疼痛，且包皮槍的設計同時完成切割過長包皮和傷口吻合。術後護理只需3-5天，之後即可正常洗澡。待吻合釘自行脫落後，傷口平整美觀。不過包皮槍屬於自費醫材。

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