換黃色看板引注目　林亮君看板黃黑配色遭批「吃前東家豆腐」

▲林亮君換上「年輕有力，漂亮台北」的黃色看板。（圖／讀者提供）

記者呂晏慈／台北報導

年底選舉倒數55天，台北市議員選舉呈現第三勢力混戰態勢，前年陸續退出時代力量的市議員林亮君、黃郁芬、林穎孟尋求連任，但時力也派出選將參選，頗受關注。近期林亮君成立競選總部，並邀請民進黨台北市長參選人陳時中站台，然而卻有時代力量黨內人士質疑，林換上黃黑配色的看板、文宣，是意圖「吃前東家豆腐」，過去踹人一腳，現在還想打模糊仗分票。不過林亮君受訪反駁，她的看板都有標示無黨籍，外套則是穿著自己喜歡的天藍色。

▲林亮君退黨後的看板及文宣多採用黃藍配色。（圖／林亮君提供）

該人士表示，林亮君先前的看板及文宣都不是黃黑配色，但近期卻換上黃黑色的看板，為什麼一到了選舉就要換成這個配色？擺明是「吃前東家豆腐」；他說，林亮君退黨時講得義憤填膺、踹人一腳，現在選舉到了，看到有利就想要分票，甚至造成同選區的時力市議員參選人困擾，例如有民眾問時力在中山大同區是不是提名兩席？林也笑而不答，沒有正面回應。

該人士並指，相較同樣退出時代力量的黃郁芬、林穎孟、無黨籍市議員參選人吳崢等人，沒有採用黃黑配色的看板，林亮君近期的文宣配色已引發注意。他直言，在其他選區使用黃黑配色，不會有人覺得有什麼問題，但林作為前黨員，該選區又有時力提名的議員參選人，恐使選民混淆。

不過，對於此質疑，林亮君受訪回應，其看板都有標示「無黨籍」，就算在退黨後選擇自己喜歡的天藍色製作看板和外套，也都保留黃色元素，且亦沒有選民會因為自己穿藍色，就將她誤認為國民黨，此外，她的名字「亮君」會讓人聯想到星星、太陽、月亮，代表色本來就是閃亮的黃色。

林亮君說，也許各政黨會有自己的代表色，讓民眾留下第一印象，但也沒有說不能使用其他顏色，例如有國民黨參選人使用紅色、黃色，也有民進黨參選人使用黃色、藍色等顏色，讓廣告看板的設計更吸睛，她期盼市民選人不選黨，突破藍綠框架。

至於時力人士指控對於時力是否提名兩席沒正面回應，林亮君說，「我從來都是正面回應：我退黨了」，她現在都是強調，自己是中山大同選區唯一一席無黨籍參選人。

▲林亮君看板黃黑配色遭批「吃前東家豆腐」。（圖／讀者提供）

▲時代力量黨內人士質疑林亮君的文宣採用黃色配色。（圖／翻攝自林亮君臉書）

▼林亮君的外套及文宣採用黃藍配色。（圖／林亮君提供，下圖同）