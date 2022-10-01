他搭機竟被「地面上槍手」擊中噴血　子彈穿透金屬！超扯畫面曝光

▲一名男子搭乘緬甸國家航空，即將降落時，竟遭地面上的槍手開火擊中。（圖／翻攝instagram＠cabin_crew_club）



記者吳美依／綜合報導

一名男子搭乘緬甸國家航空（Myanmar National Airlines）ATR-72航班，前往東南部克耶邦（Kayah）首府壘固（Loikaw），未料飛機即將降落時，他竟遭地面上的槍手開火擊中、當場噴血，而子彈穿透金屬機身的離譜照片也在社群媒體上瘋傳。

綜合外媒報導，本案發生於9月30日上午，客機當時載著63名乘客，機身一共中了3槍。根據現場畫面，受傷男子癱坐座位上，四周都是染紅的衛生紙，他用力按壓右側臉頰及頸部試圖止血，降落後被立刻送往醫院。而緬甸國家航空壘固辦公室也宣布，所有飛往該市的航班「無限期」停飛。

▲緬甸國家航空一架客機被擊中。（圖／翻攝instagram＠cabin_crew_club）



▲受傷男旅客被送往固壘某醫院治療。（圖／達志影像／美聯社）

緬甸軍政府指控，當地反政府「克倫尼民族進步黨」（Karenni National Progressive Party）其下屬武裝組織克倫尼軍就是幕後黑手。發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，當局已加強機場周邊安全措施，「這種針對客機的攻擊屬於戰爭罪。追求和平的人們和組織必須全面譴責這個問題。」

不過，「克倫尼民族進步黨」否認犯案，並形容軍政府的指控是誹謗宣傳。他們指出，機場周圍被軍營層層包圍、戒備森嚴，「軍方總是把槍擊事件歸咎於其他組織」。

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