　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他搭機竟被「地面上槍手」擊中噴血　子彈穿透金屬！超扯畫面曝光

▲▼2022年9月30日，緬甸克耶邦首府壘固（Loikaw）一間醫院正在治療患者，他搭乘的飛機正要降落時，竟在座位上被子彈擊中。（圖／翻攝instagram＠cabin_crew_club）

▲一名男子搭乘緬甸國家航空，即將降落時，竟遭地面上的槍手開火擊中。（圖／翻攝instagram＠cabin_crew_club）

記者吳美依／綜合報導

一名男子搭乘緬甸國家航空（Myanmar National Airlines）ATR-72航班，前往東南部克耶邦（Kayah）首府壘固（Loikaw），未料飛機即將降落時，他竟遭地面上的槍手開火擊中、當場噴血，而子彈穿透金屬機身的離譜照片也在社群媒體上瘋傳。

綜合外媒報導，本案發生於9月30日上午，客機當時載著63名乘客，機身一共中了3槍。根據現場畫面，受傷男子癱坐座位上，四周都是染紅的衛生紙，他用力按壓右側臉頰及頸部試圖止血，降落後被立刻送往醫院。而緬甸國家航空壘固辦公室也宣布，所有飛往該市的航班「無限期」停飛。

▲▼2022年9月30日，緬甸克耶邦首府壘固（Loikaw）一間醫院正在治療患者，他搭乘的飛機正要降落時，竟在座位上被子彈擊中。（圖／翻攝instagram＠cabin_crew_club）

▲緬甸國家航空一架客機被擊中。（圖／翻攝instagram＠cabin_crew_club）

▲▼2022年9月30日，緬甸克耶邦首府壘固（Loikaw）一間醫院正在治療患者，他搭乘的飛機正要降落時，竟在座位上被子彈擊中。（圖／達志影像／美聯社）

▲受傷男旅客被送往固壘某醫院治療。（圖／達志影像／美聯社）

緬甸軍政府指控，當地反政府「克倫尼民族進步黨」（Karenni National Progressive Party）其下屬武裝組織克倫尼軍就是幕後黑手。發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，當局已加強機場周邊安全措施，「這種針對客機的攻擊屬於戰爭罪。追求和平的人們和組織必須全面譴責這個問題。」

不過，「克倫尼民族進步黨」否認犯案，並形容軍政府的指控是誹謗宣傳。他們指出，機場周圍被軍營層層包圍、戒備森嚴，「軍方總是把槍擊事件歸咎於其他組織」。

 250人班機失聯！戰機緊急升空攔截　結果竟是「2機師睡死了」

騎車一半脖子噴血！他遭「風箏線割喉」慘死　後座妻女目睹崩潰

女乘客請空姐「幫我老公倒杯茶」　他醒來後驚曝：老婆遺體在貨艙

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
顧客裸身取餐「浴巾滑落」！外送員目睹崩潰
快訊／台灣之光！爆哥勇奪《跑跑》　韓職個人賽冠軍
尼克2個月大女兒緊急送醫！　媽媽自責暴哭：對不起
患罕病「有2張臉」被判定活不過10歲　他今年慶祝18歲生日
吃麵被要求「戴上口罩」　餐廳老闆大抓狂：你們中邪啦
透天收租2萬5！長輩喊賣掉「600萬All in台積電」　內

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

考試中途教室突然爆炸！阿富汗自殺式襲擊增至35死　血腥畫面曝光

他搭機竟被「地面上槍手」擊中噴血　子彈穿透金屬！超扯畫面曝光

預測普丁3個月內「自行宣布下台」！　俄前總理揭3關鍵原因

泰「522年佛塔」擋不住豪雨！崩塌瞬間曝光　民眾直呼：有神蹟

俄軍傳「綁架」扎波羅熱核電廠廠長！烏克蘭跳腳：核災風險升高

失蹤人妻淪殘屍！兇手竟是老公　「不爽被碎念」勒死焚屍3小時

日媒驚爆：安倍國葬招待會「排除台灣」　親中外相下指導棋

拜登槓上普丁！怒嗆俄「嚇不了我們」：美國將保衛北約每一寸領土

患罕病「有2張臉」被判定活不過10歲　他今年慶祝18歲生日了

特斯拉人形機器人「Optimus」首曝光！　馬斯克：售價低於2萬美元

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

周深嗨唱《蒼蘭訣》OST、王心凌《愛你》　被氣球嚇歪、蠟燭燙嘴...場面超抓馬ＸＤ

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

考試中途教室突然爆炸！阿富汗自殺式襲擊增至35死　血腥畫面曝光

他搭機竟被「地面上槍手」擊中噴血　子彈穿透金屬！超扯畫面曝光

預測普丁3個月內「自行宣布下台」！　俄前總理揭3關鍵原因

泰「522年佛塔」擋不住豪雨！崩塌瞬間曝光　民眾直呼：有神蹟

俄軍傳「綁架」扎波羅熱核電廠廠長！烏克蘭跳腳：核災風險升高

失蹤人妻淪殘屍！兇手竟是老公　「不爽被碎念」勒死焚屍3小時

日媒驚爆：安倍國葬招待會「排除台灣」　親中外相下指導棋

拜登槓上普丁！怒嗆俄「嚇不了我們」：美國將保衛北約每一寸領土

患罕病「有2張臉」被判定活不過10歲　他今年慶祝18歲生日了

特斯拉人形機器人「Optimus」首曝光！　馬斯克：售價低於2萬美元

煎魚不破皮靠3秘訣　家常菜「紅燒黃魚」4步簡單做！

台南毛豆文化節濃濃日系風　黃偉哲大讚精彩又趣味

鄭家純「無碼私密照」不怕外流！　羞認不少師傅都看過

同台頑童即興饒舌被批「不尊重」　黃少谷還原節目過程：惡意剪輯

「6種菜」絕對不能生吃！營養師示警：恐害掉髮　肉片別沾生蛋了

解約後朱軒洋風光入圍雙金　柴智屏爆接戲內幕「至少該感謝經紀人」

台南男子酒駕撞死人肇逃「找她接應」　3小時後2人下場慘了

左余謙／東廠再現？ 警大淪打手　陳檡文不夠格擔任校長

尼克2個月大女兒緊急送醫！　媽媽自責暴哭：對不起

烏軍聲稱包圍利曼「5000俄軍」　頓內茨克重要物流樞紐被截斷

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

男搭飛機「死在座位上」　老婆面前身亡

快訊／日本摔角傳奇豬木過世　享壽79歲

快訊／俄羅斯併烏克蘭4州　澤倫斯基申請加入北約

烏軍把倒地俄兵炸到「蒸發」！16秒火爆直擊

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

即／普丁吞烏4州　美宣布對俄實施嚴厲新制裁

普丁演說狂嗆美國：你們二戰先丟原子彈

中國貨船集體食物中毒　至少12船員死亡

日親中外相下指導棋　招待會排除台灣

譴責俄併吞「中國棄權」　不舒服處境曝

21歲正妹陳屍飯店房間！離奇死因曝光

澤倫斯基：只會與另位俄總統談判

他「天生2張臉」被判活不過10歲　今慶祝18歲

更多熱門

相關新聞

翁山蘇姬違反保密法判3年　總刑期23年

翁山蘇姬違反保密法判3年　總刑期23年

緬甸軍政府法院29日以違反政府機密法為由，判處前民選政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她的澳洲籍前經濟顧問杜內爾（Sean Turnell）3年有期徒刑。現年77歲的翁山蘇姬已在不同案件中被判處至少23年徒刑，大多數罪名與貪腐有關，但她全數否認相關指控。

3豬仔脫逃返台　被跨海恐嚇：找你家人

3豬仔脫逃返台　被跨海恐嚇：找你家人

佛寺學校躲反抗軍　緬軍直升機掃射6童死17傷

佛寺學校躲反抗軍　緬軍直升機掃射6童死17傷

女醫脫衣過度！官員拳頭硬到逮捕她

女醫脫衣過度！官員拳頭硬到逮捕她

黑幫小弟偷渡緬北淪豬仔！1年後落網太開心

黑幫小弟偷渡緬北淪豬仔！1年後落網太開心

關鍵字：

緬甸克耶邦軍政府

讀者迴響

熱門新聞

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

開箱「好市多賓士車」差點載不下！網狂求1配件

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

最不適合當夫妻的星座CP！

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面