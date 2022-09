佛寺學校躲反抗軍！緬軍直升機掃射反擊　孩童6死17傷

▲緬甸軍方16日對村莊和學校開火。(圖/路透)

記者鄭文晴/綜合報導

自從去年緬甸軍方推翻民選政府後,全國各區接連發生部分武裝團體帶領的反政府運動。中北部實皆省村莊列葉孔(Let Yet Kone)的學校管理人19日稱,多架緬甸軍方直升機於16日對村莊和學校開火,造成6名兒童死亡, 17名兒童受傷。事後軍方表示,克欽獨立軍(Kachin Independence Army, KIA)和人民防衛部隊(People's Defence Force)窩藏在佛寺學校內,並以人民作為肉盾突襲軍方,最後才會開火反擊。

▲緬甸中北部實皆省村莊列葉孔佛教寺院內的學校。(圖/路透)

綜合外媒報導,緬甸軍隊駕駛直升機向該村一座佛教寺院內的學校開火,一些兒童在事發當場被擊斃,而其他人則在軍隊進入村莊後遭到射殺。2名居民因安全考慮而拒絕透露姓名,通過電話表示,屍體後來被軍方運送到11公里外的一個鄉鎮埋葬。

軍方在一份聲明中表示,反抗組織克欽獨立軍和人民防衛部隊都躲在這座佛寺內,並利用該村莊作為據點運輸武器,當日軍方派出安全部隊駕駛直升機進行「突擊檢查」,遭到躲在民宅和佛寺內的克欽獨立軍與人民防衛部隊突擊,才會開火反擊,事後傷患也立即被送往公立醫院治療。

▲學校面目全非。(圖/路透)

聲明中也指責,武裝團體以村民作為護盾,包含16枚手工炸彈在內的武器已全數沒收。在暴力事發生後,支持民主的「全國團結政府」(National Unity Government,NUG)指控,軍政府是對學校進行「針對性攻擊」,應該釋放被捕的20名學生和老師。

據非政府組織救助兒童會稱,2021年緬甸軍方對學校的暴力襲擊事件,從去年的10起激增至約190起,已經嚴重擾亂了教育並危及兒童安全。

The Kachin Independence Army (KIA) and Myanmar military regime clashed in Kutkai Township, northern Shan State for about 30 minutes on Thursday morning, according to the KIA Information Department, which claimed junta troops have been attacking the KIA’s Brigade 6 in Kutkai. pic.twitter.com/CwS6QAAhKL