首都選戰「抗中保台」催票？　賴蘇挺陳時中喊：台灣人要民主

▲前副總統陳建仁（左）、總統蔡英文（中）、台北市長參選人陳時中（右）同台造勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部1日下午成立，現場喊破萬人齊聚，儘管面對的是首都選戰，行政院長蘇貞昌登台致詞時仍大打「抗中牌」，直呼疫情為「武漢肺炎」，強調台灣人要自由民主，不要像共產黨；副總統賴清德暢談民主深化的歷史，還提到中國進行軍事演習；而陳時中則直言，捍衛國家主權與自由民主的生活方式是不可逃避的責任。

陳時中競選總部下午成立，地點位於台北市中正區北平東路30-1號，與總統蔡英文2020年競選連任選址相同，身兼黨主席的蔡英文，以及賴清德、蘇貞昌、擔任競選總部主委的前副總統陳建仁輪番登台力挺，而陳時中二兒子陳彥安擔任設計總監，從活動開始前就忙進忙出，夫人孫琬玲則是低調待在辦公室，下樓觀看造勢活動時，也並未被媒體捕捉到其身影。

▼陳彥安（右）介紹競選總部亮點。（圖／民進黨提供，下圖同）

值得注意的是，儘管面對的是年底地方選舉，蘇貞昌及賴清德致詞時，仍大打「抗中保台牌」，訴求全世界都在關注台灣選舉，台灣必須捍衛民主自由的生活方式，而支持者歡呼聲不斷，迴響熱烈，可望能藉此凝聚泛綠陣營團結，一甩近期低靡的選情。

蘇貞昌今天在致詞時接連向對岸嗆聲，直呼疫情是「武漢肺炎」，還將4個字做成投影片簡報。他說，面對中國軍機、軍艦、無人機整天圍著台灣，「我們絕不屈服！絕不投降！台灣人就是要自由民主，不要像共產黨那樣，連防疫都是整個封起來」，而國民黨只敢罵政府、只敢罵蔡總統，不敢罵中國國家主席習近平，而全世界都覺得中國不應該這樣對待台灣的時候，國民黨卻組團去握手。

蘇貞昌大酸在野黨說，國民黨只敢罵政府、只敢罵蔡總統，不敢罵中國國家主席習近平，而全世界都覺得中國不應該這樣對待台灣的時候，國民黨卻組團去握手。

賴清德則提到，未來的台北市長必須知道，台北市對台灣民主深化有很重要的意義，並指陳時中的父親是台大法學教授，許多台灣民主運動的前輩都是他的門生，陳時中具有民主的DNA，還有豐富的行政經驗，在這關鍵的時刻，可以用他的民主素養，在直轄市為台灣發聲，也發揮他的專業，協助蔡英文總統穩定台灣，在國際上得到更大的支持。

此外，陳時中致詞時表示，台北是台灣的首都，是國家的門面，是國家主權的重要象徵，身為首都市長，必須能把台北帶向全世界，把全世界帶進台北，事實上，捍衛國家主權與自由民主的生活方式，是從人民到政府，從地方到中央，都不可逃避的責任。

▲陳時中競選總部成立大會現場喊破萬人參與。（圖／民進黨提供）

▲蘇貞昌致詞時猛打「抗中牌」。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德致詞時訴求民主。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨今天表示，陳時中今天正式成立競選總部，位址設立在蔡英文2016年競選總統、2020年連任總統的地址，這是民主希望的起點、行動的原點，成千上萬的人民在此處一次又一次展現力量，守住台灣的民主。

民進黨補充，陳時中競選總部成立大會現場座無虛席、約有近萬人，而透過陳時中臉書及YouTube直播觀看的民眾約達6500人，綜合其他線上直播平台則將近2萬人於線上觀看。

▲陳時中高舉雙手，台下支持者熱烈歡呼凍蒜。（圖／記者林敬旻攝）