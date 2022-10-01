藍白合「拿高虹安換蔣萬安」？　陳時中：換來換去終究一場空

▲陳時中參加111年全國登山日活動。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今年地方選舉多個縣市都呈現「藍綠白」3方競逐態勢，更傳出藍白陣營有意用台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安，換國民黨台北市長參選人蔣萬安，並操作棄保。對此，民進黨台北市長參選人陳時中1日說，換來換去、保來保去「終究是一場空」，花太多精神在這最後會徒勞無功，應讓選舉回歸市政主軸。

陳時中今天上午前往永春陂生態濕地公園，參加111年全國登山日活動，並向上午爬山運動的山友致意。

陳時中會前受訪時針對「高虹安換蔣萬安」一說表示，這種東西換來換去、保來保去，終究是一場空，還是回歸選舉主軸，相信新竹市有新竹市的市政需要去努力，台北市有台北市的市政需要去努力，要在政策上面做競合，「這種選舉很難去換票啦！花太多的精神在思考這些事情，最後還是徒勞無功，回歸市政的主軸，才是我們民主政治的一個真諦」。

至於無黨籍台北市長參選人黃珊珊近日諷刺選舉是「缺什麼補什麼」，因此陳時中提出「把事做好」代表「之前沒有把事做好」，陳時中說，玩文字遊戲大可不必，很清楚地，台北市沒有把市政做好，所以他要進去把事做好，就這麼單純，他並不認為大家有大的問題、或一定要反省什麼，但是事實上，這幾年來大家有停滯的感覺，那就是因為事情沒有做的扎扎實實，而市府有堅實的團隊在，如何領導團隊把事做好，讓團隊發揮最大戰力，是自己的競選主軸，讓台北更好、台灣共好。

媒體追問，藍營批評中央流行疫情指揮中心變成陳時中第二個競選總部？陳時中聞言驚訝說，「指揮中心變成我第二個（辦公室）？」他表示，指揮中心有指揮中心的權責所在，該怎麼做，衛福部會有自己的定見，會根據疫情和整體的需要，或者後疫情時代需要什麼組織架構，才能夠替人民做最好的服務，自然就會來決定指揮中心的定位，他現在已經離開了，尊重指揮中心的決定。

媒體問及，如何看待蔣萬安昨天在發布教育政策時，面對媒體提問都在旁邊滑手機，也把提問丟給專家學者回答？陳表示，很難從這樣的記者會的表現，就來評論對於市政是否了解，這是蔣萬安的風格，自己也都尊重，但是有些問題若候選人能直接回答，比較能建立民眾對於「政策有負責決心」的印象，自己比較傾向這樣做，不過每個人的風格不一樣。