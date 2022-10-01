備詢遭問是否介入鏡電視案？　還原蘇貞昌喊「不必查」過程

記者詹宜庭／台北報導

鏡電視錄音檔風波持續延燒，行政院長蘇貞昌30日赴立法院施政報告並備詢時，被民眾黨立委賴香伶提問，「裴偉等人是否假意剪接、故意講話錄音給人家聽並詆毀你們？」對此，蘇貞昌回應，第三人在外面要講什麼，這不是總統與院長能夠去控制也不必去查，他本人又對被爆料的錄音帶提出質疑並且行使法律權利，可見錄音帶的真實與否連當事人間都已經有爭執，「將一個有爭執的東西來質疑院長與總統是不對的。」

鏡電視申設期間，黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，時代力量立委陳椒華27日更於院會公開去年底股東會音檔，內容提及裴偉向大股東表示，行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照等言論，引發各界關注。

賴香伶30日質詢時追問鏡電視疑雲，先問NCC主委陳耀祥到底總統蔡英文與蘇貞昌是否有向他施壓，陳耀祥回應，「蘇院長沒有給我施壓，我在此可以明確地回答委員，沒有施壓問題。裴先生他自己怎麼講那是他的事情，我也不了解，基本上我們要先知道資料真假問題；再者，如果有需要傳訊，我們都會配合檢調或國會機關。」

賴香伶再問蘇貞昌，「所以你們認為這段錄音還有相關人的資訊都是假的嗎？」蘇貞昌表示，錄音檔當事人已經說是被變造，而且已經採取法律行動，若以一個當事人自己否認的事情來質疑政府機關是不對的、不妥當。

賴香伶痛批，國人對此事沸沸揚揚在於整個NCC執法狀況，包括裁罰與是否受政黨介入，更質疑「小英總統是否有談過任何NCC跟鏡電視審照時間拖太久？」蘇貞昌答詢「沒有」。賴香伶再追問，所以整起事件都是裴偉這些人假意剪接、故意講話錄音給人家聽，詆毀你們嗎？

對此，蘇貞昌回應，「第三人在外面要講什麼話，這不是總統院長能夠去控制也不必去查，那他本人又對被爆出來的錄音帶提出質疑並且行使法律權利，可見那個錄音代的真實與否，是不是被變造等，連當事人間都已經有爭執，那把一個有爭執的東西來質疑院長與總統是不對的。」

▲行政院長蘇貞昌施政報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）