處理手足「搶玩具、搶零食」有妙招！爸媽掌握3關鍵輕鬆化解

▲家中的孩子天天上演爭搶戲碼，家長被迫當「家庭法官」維持家中秩序。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者楊子嫻／綜合報導

許多家庭中，經常上演各種爭搶場面，為了排解手足之間的爭執，家長們也是一個頭兩個大。日前「地球媽媽」便在Dcard中道出，2胎家庭的家長處理孩子吵架時的崩潰日常，並分享面對手足之間無止境的爭吵，能如何轉移孩子注意力，且避免類似的事件重複發生，讓排解糾紛的「家庭法官」能順利下莊。

在有小孩的家庭當中，經常上演手足間的紛爭，搶玩具、搶電視、搶零食、搶著幫忙，任何事物都會想要比較、競爭，誰都不讓誰的條件下便容易引發雙方的爭執，甚或動手打架，此時就須仰賴「家庭法官」出場拯救這緊張的局面。

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地球媽媽解釋道，擔任排解糾紛的家庭法官時，除了釐清事件本身及兩造說詞，當務之急就是先試著協調，盡量想出雙方都能接受的辦法進行談判，若是協調無果，便需要「集體轉移注意力」，例如一起做其他的事、一起出門，找出能夠同時吸引兩人跳脫當下情緒的事件。

▲▼地球媽媽分享可以解決手足之間爭搶的方法。（圖／Facebook／《外星孩子的地球日記》授權提供）

在貼文當中，地球媽媽也分享了自身的經驗，家中兩位孩子為了要看什麼電視而爭吵不休，哥哥在看火車通行的影片，弟弟想看具有律動感的唱跳動畫，雖在經過協調約定後，決定輪流觀看各自喜歡的題材，不過當約定的時間一到，便有一方會出現崩潰的情緒，並將情緒發洩在對方身上，從而引起更大的糾紛。

此時地球媽媽決定轉移集體的注意力，將引發紛爭的電視關閉，詢問孩子要不要去外面吹泡泡。果不其然，兩人一看到泡泡的出現，笑容立刻浮現，瞬間忘記先前爭吵所引發的不快，兩人又像沒事一樣繼續兄友弟恭。

地球媽媽也建議在轉移注意力之後，為了再度避免爭搶的情形出現，家長們可以待孩子冷靜後，建立一個清楚的輪流機制，機制中要設有停損點，可以設立鬧鐘讓孩子知道多久之後要換下一位，並在時間快結束之前進行交換預告，且要在交換完成後給予正向的肯定。

地球媽媽也哭笑不得地表示，雖然一天當中只要兄弟倆一見面，紛爭便會接二連三地不斷發生，愛吵架搶東西，但只要對方一不在，就又開始思念彼此，問起「哥哥（或弟弟）去哪裡了？我好想他喔。」