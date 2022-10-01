袋裝米擺2個月「結塊」想退貨！她聽超市回應氣炸：服務有夠差

▲女子到某連鎖超市購買袋裝米，回家擺了2個多月，近日開袋想煮發現結塊，想退貨被拒絕。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大型連鎖超市有販售許多生活用品，是不少人購物必去的地方。不過，一名女子7月底在某連鎖超市購買生米，近日卻發現變質、結塊，想退貨還遭到拒絕，讓她氣的痛罵「這樣合理嗎？」沒想到貼文曝光後，女子反遭網友酸爆。

這名女子在「爆料公社」指控，她7月底時在某間大型連鎖超市購買生米，近日開封來煮，沒想到竟已變質、結塊，於是拿到當初購買的超市退貨。

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▲女子2個多月前買袋裝米，近日開封來煮，發現裡面結塊。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



不過，女子遭到服務人員拒絕，對方更要求「找製造商處理」，讓女子氣得痛罵，明明還沒超過期限，這種狀況真的合理嗎，「廣告做那麼大？服務品質那麼差？跟他講說這樣會去投訴，他說『好妳去投訴』，真是傻眼。」

女子的切身經驗曝光後，網友非但沒有相挺，反而在底下留言罵爆，「不知道有哪個部門可以投訴奧客」、「9月底買的就可以退啦」、「普渡完忘記退貨放到現在」、「台灣的服務業專門飼養鯛魚」、「奧客無極限，到底誰給的勇氣發文」、「很多台灣人生活只剩投訴了！其餘的通通沒作用」、「奧客了無新意的招數，就看分店主管有沒有肩膀而已，然後公司還處罰員工的話，更可笑了。」

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