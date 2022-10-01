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雞排攤被偷⋯他轉身踏入徵信社16年　到婚宴館發名片被轟出門

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲徵信社業者經常追查不倫、偷吃等案件。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／謝智博（徵信話大冒險）

摘自／寶瓶文化《宅爾摩斯的萬事屋

十個徵信社成員中，有九個會說自己是看《福爾摩斯》長大，我也不例外。但是在實際接觸這個行業之前，我對「徵信社」的工作完全沒有概念，會踏入這一行是一個偶然的契機。

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離開大學後，我在一所大學附近擺攤賣雞排，生意很不錯。原以為這輩子都會當雞排攤老闆，沒想到某天，我的攤車不翼而飛！看著原本擺攤車的地方變得空盪盪，我報了警，但警方的處理不是很積極，要求我必須自己找到攤車小偷的影像與車號。

我只好自己去找附近的店家、里辦公室等處，想辦法調閱監視器的畫面，可是處處碰壁；終於看到了監視影像，卻不夠清楚，只看到有人把攤車搬上一輛貨車後，車開走了，辨識不出嫌犯的樣貌與車牌。最後，還是沒能找回攤車。

不過這次的失竊經驗讓我開始思索：遇到損失，至少我可以自己想辦法搜查，也有能力再找工作，但弱勢民眾或年紀大的長輩若遇到同樣的事，可能沒有辦法處理。如果有一種民間力量能幫助這些人，那有多好？

「幫忙無助的人」這個念頭，在我的心中扎了根。

丟掉攤車的打擊沒有讓我沮喪太久。轉念一想，還年輕啊，就換個工作做做看吧！從小就愛看《福爾摩斯》、《亞森羅蘋》等偵探故事的我，對這個職務有各種天真的想像。這時，剛好看到徵信社在徵「調查員」（也就是一般想像中的私家偵探）。

面試那天，是我第一次踏進徵信社：此起彼落的電話聲，穿著正裝的男女職員，還有一些穿便服的人拿著攝影機和器材⋯⋯我在心裡吶喊：「這就是我要的工作啊！」然而，真正踏入這一行之後，才發現現實與想像的差距大概有馬里亞納海溝那麼深。

我是從調查員做起。原以為會有專業訓練，但實際上，公司不想讓員工知道太多事情，因為懂得不多才不會搞鬼，也才容易掌控。

雖然我不是業務，但是很想為公司宣傳、增加業務量，便自費印名片，到各個陌生的婚宴場合發放。婚宴招待見我發名片，原以為我是親友或某個政治人物的助理，笑臉迎接；一看是徵信社的名片，面色鐵青地請我出去還算好，更常有人當眾大罵、說我觸霉頭。我總是笑著賠不是，轉身就溜到隔壁的婚宴廳，繼續發。

▲▼婚宴現場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲入行初期，他跑到各個陌生的婚宴場合發名片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

擔任調查員，一開始的工作其實像跑腿小弟，大多是尾隨跟蹤、拍攝這類的任務，不過我相當樂在其中。只是，當遇到問題或是自己想多學習而請教主管，常得不到正面回應。他心情好時會說：「以後你就知道了。」若心情不好，他會怒斥：「你沒事問這麼多幹麼？聽話做事就好了！」

沒有人教你怎麼把案件辦好，想要做好調查員的工作，大多只能靠想像和一再碰壁，從錯中學，或是從戲劇、小說去學習怎麼當偵探。一段時間下來，這種毫無系統的學習竟也讓我悟出一些心得。

努力了一陣子，公司看我積極，便讓我擔任業務經理。在此要向各位解釋一下：在徵信社，每個業務都是「經理」！所以別以為經理很大，其實這是徵信社基層的代稱。經理再上去還有組長、副總、總經理⋯⋯但是對當時才二十出頭的我來說，「經理」頭銜便足已讓我走路有風。

然而，「業務經理」的工作讓我遇到兩個瓶頸：一是「財務」，二是「學習」。我幫公司做到了好業績，但事實上，個人收入卻不高。徵信業是一個「人治」的產業，主管會以各種名目剋扣薪資，如案件辦事費、應酬公關費、行銷費、聚餐費等，東折西扣下來，每個月的收入很難因應生活開銷。

印象最深刻的一次，我做了七十幾萬的業績，原以為可以請女友吃一頓大餐，可是最後領到的錢竟然只有八千元！

公司除了不大樂意提供專業訓練，以免不好掌控，也不喜歡太有主見的員工。像我這種愛提問的，更容易被討厭。但是徵信社這行會碰到的問題千奇百怪，每個案件幾乎都是「特例」，不問不行，然而愈問，挫折感只會愈重，因為你永遠也得不到答案。

最後是一件案子激得我決意離職，自行創業。

我被指派進行跟監，要跟拍一名男子和疑似婚外情對象的互動情況。我跟著目標車輛從桃園到竹北，一整天下來拍到很多親密畫面。主管稱讚拍得很好，要我隔天一起去見委託人。

隔天，我充滿期待地與主管到委託人的娘家拜訪。委託人是名年輕少婦，抱著她約莫六個月大的寶寶坐在沙發較遠的一端，安靜不語。我所調查的對象就是她的丈夫。

▲▼母奶,餵奶,餵母奶,媽媽,寶寶。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲委託人是名年輕少婦，抱著她約莫六個月大的寶寶坐在沙發較遠的一端。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pexels）

她的父親也在場，仔細聽著我的主管陳述。主管說我們已拍攝到外遇的證據，接下來就該捉姦了。老父親覺得很困惑，問：「不是前天才剛簽約，說要做兩週的行蹤調查嗎？怎麼馬上就要捉姦？」

有些徵信社在最初與委託人對談時，會故意先問：「若拍到證據，要不要捉姦？」當事人可能當下順著情緒回應：「當然要捉啊！」然而，這便不小心掉進陷阱。主管就是抓住客戶先前說過的這句話，強硬要求得委託我們進行第二階段任務：捉姦。

聽到接下來要捉姦，父親詢問所需費用。「三十五萬。」我的主管一口便說。老父親一時說不出話來，很客氣地問：「是不是⋯⋯可以先完成兩週的行蹤調查？」主管一聽，瞬間像換了張臉，露出流氓嘴臉，拍著桌子並大聲咆哮。

巨大的聲響驚嚇得寶寶嚎啕大哭，少婦輕晃著孩子安撫，表情木然，仍然不發一語。當天是不歡而散。回程路上，我忍不住問主管是否至少做完兩週調查。他笑著回我：「不用了。他們不是沒錢，只是裝窮啦！」

年輕時，我還無法參透這句話的意涵。後來聽多了，知道這是「老徵信」最常掛在嘴邊的話。這句話像塊黑布，讓人把自己的良心層層遮起來，藉此消除為了賺錢而恐嚇、欺瞞委託人時的罪惡感。

時隔半個月，我再問起主管案件後續，卻僅得到輕描淡寫的回應：「委託人當天晚上就自殺了，不知死了沒。」我愣在現場，無法動彈，腦海裡滿是那名少婦與她懷中的寶寶。

初生之犢不畏虎，隔天，我就決定出來創業。我想要打造一家令委託人安心、可以替無助的人伸出援手的徵信社。當然，我不是吃空氣就能活，也是因為覺得這個行業可以賺錢，不過是要正正當當地賺錢。

一路走來磕磕碰碰，但感謝在路上遇到的人、事、物，也由衷感謝那位「激勵」了我的主管。若不是他，我不會毅然決定出來創業。

我很幸運，能找到自己的命定。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼徵信社業者現身說法，揭開行業秘辛！寶瓶文化出版《宅爾摩斯的萬事屋》。（圖／寶瓶文化提供）

★本文摘自寶瓶文化《宅爾摩斯的萬事屋》，作者謝智博，徵信社阿宅，一個重情重義的斯文流氓。從事徵信業十六年，眼前無數場面掀開過人間天堂與人間地獄，遇過太多執迷，深入見識到人性的多變。曾以為自己可以一輩子賣雞排，但攤車被偷、求警無門，而循線捉賊未果的無助，推動他踏入徵信業。

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