美宣布增援太平洋島國8億！陸：我們不會藉合作搞地緣政治博弈

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）宣布將向太平洋島國地區增加8.1億美元的援助，並稱該地區正面臨中國的「壓力」和「脅迫」。對此，中國大陸外交部發言人毛寧30日表示，中國發展同太平洋島國的關係，始終堅持大小國家一律平等，充分尊重島國的主權和意願，「我們不會以合作為名搞地緣政治博弈。」

毛寧在例行記者會上指出，中國從來不搞「經濟脅迫」，發展與太平洋島國的關係，始終堅持大小國家一律平等，「我們的合作是充分尊重太平洋島國的主權和意願的，我們不附加任何條件，也不做強加於人的事情。」

毛寧說，「所以我們堅決反對美方有關的污衊和抹黑，這也不符合事實。」

▼大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



對於拜登宣布在太平洋島國地區增加援助8.1億美元，毛寧回應，中國也很重視發展同太平洋島國的關係，「但是我們發展同太平洋島國的關係，始終堅持大小國家一律平等，充分尊重島國的主權和意願。」

毛寧說，他們與島國的合作是公開透明、光明磊落的，不附加政治條件，也不做強加於人的事情，更不針對任何第三方，「所以我們和島國的合作也是得到了島國的真誠歡迎，經得起時間和歷史的檢驗。」

毛寧強調，「我們不會以合作為名搞地緣政治博弈。」