迎新噁玩「男女嘴對嘴傳水」挨轟　龍華科大：炒熱氣氛臨時起意

記者沈繼昌、施怡妏、黃資真／桃園報導

近來網路上流傳一段龍華科技大學迎新影片，女大生含了一口水，轉頭張嘴倒進男大生嘴裡，接著男大生用同樣的方式再傳給下個人，不僅如此，還要求女學生躺地，用拖把替對方洗臉，誇張玩法曝光後引發外界撻伐。校方稍早回應，確實為系上學生於本月29日的聯合小迎新活動，學生們為炒熱氣氛臨時起意進行的小遊戲，目前已告誡並教育同學，後續將給予適當懲處。

▲龍華科大學生迎新遊戲玩「嘴對嘴接水」遭罵翻。（圖／翻攝自FB黑色豪門企業）

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臉書粉專「黑色豪門企業」發文，「現在大學生迎新真會玩，你們迎新都怎玩？」並貼出一段30秒的影片，有個女大生喝了一口水，接著男大生蹲低「迎接」女大生嘴裡的水，女生張開嘴巴，水像瀑布一樣倒進男生嘴裡，接著用相同的方式傳給下一個人；拍攝者瘋狂尖叫，並喊著「喝掉喝掉」，最後一名男同學閉上眼睛接水，下秒立刻吐出，現場一片混亂，站在後方的新生全看傻。

接著畫面跳到下一個遊戲，拍攝者大喊「加碼開始」，只見一名女大生躺在地上，有個男大生拿著拖把旋轉，將拖把的毛散開，直接放在女大生的臉上「洗臉」，躺在地上的女大生緊閉雙眼，動作持續1秒就結束，女大生坐起後，拍攝者驚呼「怎麼那麼小力」，要求對方再來一次，女大生又躺了下去，短短30秒的噁心畫面曝光後引來不少人留言砲轟。

稍早龍華科大回應，針對該影片內容，已查證確認為本校學生於9月29日舉辦的聯合小迎新活動，經向活動幹部了解當日情況，活動內容沒有在計畫申請書中，為炒熱氣氛臨時起意活動。

整起活動過程雖無強迫，但內容確有不妥，已告誡並教育同學，後續將給予適當懲處，目前疫情仍未趨緩，仍須留意行為的適切性。

此外， 對於參與活動學生，請同學務必確認自身健康狀況，並即刻回報校方，另安排團體輔導，協助學生察覺自己感受，並鼓勵同學若有不舒服情況者，可到本校諮商中心進行輔導或至學務處申訴。日後本校加強全校師生防疫衛教宣導。後續相關活動會嚴格把關加強宣導。