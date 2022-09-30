男挖「大理石槍窖」藏軍火　警抄出4長6短...驚見戰術衝鋒手槍

▲▼海巡署偵防分署台南查緝隊，報請檢察官指揮，會同警察單位在破獲地下軍火庫，緝獲陳姓男子起獲每支價值上百萬元的疑制式衝鋒長槍4支、戰術衝鋒手槍等6支、子彈794發及第二級毒品安非他命毛重1.3公克。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署偵防分署台南查緝隊，掌握台南地區有不法嫌犯擁槍自重，經台南地檢署黃慶瑋檢察官指揮，8月30日會同警察單位在台南市永康區查獲陳姓犯嫌，查扣每支價值上百萬元疑制式衝鋒長槍4支、戰術衝鋒手槍等6支、子彈794發及安非他命毛重1.3公克。全案依違反槍砲及毒品罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

海巡署偵防分署台南查緝隊於2022年4月份破獲400餘公斤毒品案（第一級毒品海洛因磚321塊、第三級毒品愷他命300公斤），循線掌握台南地區不法嫌犯擁槍自重，隨即另案報請台南地檢署黃慶瑋檢察官指揮偵辦，於8月30日由海巡署第六巡防區統合專案勤務，會同南部分署第11岸巡隊、彰化縣警察局刑警大隊及台南市警察局歸仁分局等單位共組專案小組，在台南市永康區查獲陳姓犯嫌，並於現場查扣疑似制式長槍4支、短槍6支、子彈794發及第二級毒品安非他命毛重1.3公克。

專案小組說明指出，專案小組經過行動蒐證及研析比對，掌握陳嫌犯罪模式後，持台南地院核發之搜索票執行查緝，並結合彰化縣警察局霹靂小組成員參與攻堅，當場緝獲陳嫌及少量安非他命毒品，陳嫌為規避查緝，將槍枝藏匿於釣魚用小冰箱及室內大理石地磚下自製（挖掘）密室中，首次搜索時專案人員並沒有發現密室，經以鍥而不捨的精神追查下，終利用查艙專精小組人員的查艙技巧，逐一敲地磚，敲到1塊磚發出空洞的聲音，經挖掘後才發現藏槍密室，順利查獲這批軍火。

▲警方從陳嫌住處查獲大批槍械，其中斯泰爾TMP是強大殺傷力的戰術衝鋒手槍（紅圈處），市面極為罕見。

警方表示，這次查獲長槍計有斯泰爾TMP衝鋒槍、MP5K短型衝鋒槍、響尾蛇XM15突擊步槍、61蠍式衝鋒槍等槍枝，均有強大致命火力，且黑市價格每把均超過百萬元。其中斯泰爾TMP係由奧地利所製造，為強大殺傷力之戰術衝鋒手槍，是市面所少見。據了解，陳嫌藏槍密室約2坪，陳嫌辯稱這些槍都是別人寄放在他那邊的，而寄放的人有的過世了或是找不到人。

▲警方從陳嫌住處查獲大批槍械，以及超過七百發子彈。

台南市長黃偉哲30日上午8時30分許親自前往海巡署偵防分署台南查緝隊，慰問破案有功人員，黃偉哲表示他代表台南市民，感謝海巡署弟兄，能破獲價值12億的大批毒品，避免流入市面，而今日更破獲大批軍火，高達600多發子彈，等同是1個連的火力裝備，毒品、槍枝都是控制或危害治安的工具，幸好海巡署能與台南市警局、彰化縣警局的員警，共同打擊犯罪，維護治安。

非法槍彈造成社會危安，更是行政院宣示查緝重點，本案查獲疑似制式長、短槍枝及彈藥為今年南部地區單次查獲數量最多，有效遏止不法槍彈犯案造成國人生命危險。海巡署將秉持「溯源斷根」之精神，積極偵辦槍砲及毒品走私，阻絕不法於源頭，保障民眾生命財產安全，維護社會治安。民眾若發現不法，可利用海巡署「118」免付費報案電話提供線索，藉由全民力量共同創造祥和安全的社會環境。