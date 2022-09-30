酒後買「阿鴻知高飯」嗆：看蝦咪　男狂砸便當...3男當街打成一團

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局在27日凌晨5時許接獲報案，在廣州街上有3名男子大打出手，警方到場雙方仍不斷叫囂，最後將人壓制帶回派出所，據了解，3人酒後去吃早餐，離去時被1名男子嗆了「你看蝦咪」，還持剛買好的便當朝3人丟擲，雙方於是當街上演全武行。

警方調查，20歲的劉姓男子在27日凌晨5時許，於酒後跑到萬華區廣州街上知名的「阿鴻知高飯」買早餐，但是卻在櫃檯與看到正要離開買單的45歲吳姓男子、43歲倪姓男子以及49歲的吳姓女子等3人，竟朝3人嗆聲「你看蝦咪」，3人不理劉男走出店外。

▲1名男子酒後買知高飯，但卻突然朝3人嗆聲還丟擲便當(右上)，當街爆發全武行。（圖／記者邱中岳翻攝）



劉見對方沒反應，直接拿著剛買好的知高飯往3人砸過去，此舉引發吳、倪2名男子不滿，立刻上前找劉理論，一言不合下當街大打出手，儘管吳女在旁勸架，但3人仍控制不住情緒當街爆發全武行，路人經過立刻通知警方到場處理。

▲2名男子被嗆還遭丟擲便當，當街與對方發生肢體衝突，1名女子當場在旁勸架。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後到場，發現3人仍繼續在現場咆哮嗆聲，立刻將3名男子以及吳女帶回派出所，事後3人不願提出告訴，警方訊後也依照社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者」裁罰，最高可罰1萬8千元罰鍰。



據了解，三人發生衝突的地點「阿鴻知高飯」，是當地經營35年的老店，由於料好實在肉香味美，加上又24小時營業 ，在網路上頗具人氣。