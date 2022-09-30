「我快中風了」！女子半路攔車求助　警火速開道5分鐘送抵醫院

記者高堂堯／南投報導

梅姓女子日前夜間突然感到身體嚴重不適、有中風跡象，男友等不及救護車抵達就開車載她直奔醫院，途中卻遇紅燈阻礙，剛好有警員開車巡邏經過，梅女情急降下車窗揮手、請求警員協助，警方立刻開啟警鳴器協助開道，在5分鐘內就將她護送至醫院急救，所幸沒有大礙。

▲女子半夜身體不適急就醫，揮手（藍圈處）向警用巡邏車示意求助。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局指出，半山派出所副所長張景泰、警員李宥鋐於24日晚上10點多駕駛巡邏車外出值勤，行經華陽路、福崗路口時，突然發現左前方一台停等紅燈的廂型車副駕駛座乘客伸出右手、不斷揮動，似乎示意尋求協助，2名警員立刻驅車上前詢問關切。

車內的女子口氣虛弱驚慌地說：「警察大哥拜託，我快中風了！」駕車的李宥鋐得知她急需前往醫院就醫，立即開啟警鳴器、協助開道，一路直奔衛福部南投醫院，協助她5分鐘不到就抵達醫院。

▲▼員警開道火速護送身體不適女子抵達醫院，治療後無大礙。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方表示，該名梅姓女子當晚突然出現頸部及右半身有麻痺現象，告知男友後趕緊撥打119請消防隊救護車前來送醫救治，但因狀況越來越嚴重，男友心急如焚，等不及救護車抵達，就自行駕車載女友前往醫院，但趕往醫院途中卻遇路口紅燈，擔心發生意外不敢闖紅燈，所幸及時從照後鏡發現警用巡邏車停在右後方、獲得協助，經送醫治療後已無大礙，民眾也對員警表示萬分感謝。

另一方面，仁愛警分局則是在9月19日中午，接獲桃園市遊客楊姓女子報案，指自駕自小客車，欲前往梨山風景區遊覽，行經台八線105.1公里處，右前輪因不明原因爆胎拋錨而自撞護欄、無法行駛，山區又無輪胎行、求救無門不知所措。

榮興派出所副所長林存禮接獲110通報後，立即前往現場了解狀況，考慮現場山區氣溫已降至13度、楊女長途駕車身心疲憊，先安排至派出所內休息，並協助更換自小客車備胎，讓楊女一行人能順利完成遊程，楊女對警方為民服務的熱忱表示非常感激。



