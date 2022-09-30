18歲妹遭男直播主囚禁性侵！正義哥衝派出所求救　警回：去打110

▲楊男性侵小方後，不准她擅自離開旅館。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

高雄一名女子小方（化名）2019年和直播主楊男結識，兩人認識1天就約去唱歌，但結束後她被帶到旅館性侵後囚禁，楊男還威脅說「門一開我會知道」，小方傳訊息和友人劉男求助，劉男趕到派出所後，值班警員則不受理，要他打110。

案發時小方年僅18歲，她看到楊男直播後，2人成為臉書好友，楊男再進一步私訊認識，隔天就一起去KTV唱歌，約在凌晨2時結束，楊男出包廂時發現已經在下雨，便提議先到旅館休息躲雨。

小方指出，她一到房間沒洗澡就先睡，結果楊男強行把棉被拉開，摸她的大腿外側，她試圖推開楊男且說不要，結果雙手被壓制在床，最後被強制性交得逞。

小方提到，楊男完事後，還說因為房間是暗的、外面是亮的，如果偷跑出去門一開他就會知道，讓小方嚇得傳訊息和劉男求助，過程中也試圖要逃離，結果楊男發現便衝到門口擋住，看到劉男在訊息中說已經報警，他便匆忙下樓離開。

劉男抵達旅館時，看見疑似楊男的人正要牽車離開，就到附近派出所報案求助，結果當時的值班警員竟要他打110，他只好照做，並待警方到場後才一起進入旅館，警方帶小方到醫院驗傷，果然驗出楊男DNA。

楊男被逮後，辯稱是小方主動誘惑、你情我願，後續又改口說兩人已經交往一週，當天沒有發生關係，是一週前在小方家發生過等等，但法官不採信，一審依強制性交罪判刑3年6月，今年7月二審改判3年2月。