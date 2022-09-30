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中國若攻台　蓬佩奧：愛好自由者不會被征服

▲▼前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

中央社

兩岸局勢緊張，前美國國務卿蓬佩奧接受媒體專訪認為，一旦中國攻台，他相信中國會失敗，愛好自由的人不會被中國征服，此外，他也建議，台灣應該與區域國家結為盟友，藉此形成強固防禦。

蓬佩奧（Michael Pompeo）26日搭機抵台訪問，他接受三立電視台「鄭知道了」節目主持人鄭弘儀專訪。

針對前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾預言，2027年中國可能攻打台灣；蓬佩奧指出，戴維森的時間表是正確的，但大家不能認為這不會變，還是能做些什麼來改變這個時間表，並且改變中國國家主席習近平的想法。

蓬佩奧說，美國跟台灣能一起完成，可以傳遞一個威懾的訊息，防止戴維森所預測2027年可能會發生的事，「我們可以避免的」。

鄭弘儀詢問，有哪些事可以做；蓬佩奧提出論述，包括確保台灣人在保衛自由時，得到足夠的資源，所以當台灣說需要特定的武器，美方應該要提供，「當你們需要情報時，我們也應該要提供」。

蓬佩奧強調，這個「我們」其實不僅是美國，日本、南韓、澳洲都是區域的盟友，這包含軍事因素、堅強的網路防禦，這些都是工具。

蓬佩奧說，應該跟所有區域的夥伴結盟，像是戴維森確切的提到印太區域，這非常重要。

如果中國一旦攻佔台灣，國際情勢會怎麼演變；蓬佩奧指出，很難知道後果是什麼，但他相信中國共產黨會失敗，愛好自由的人不會被中國共產黨征服。

蓬佩奧認為，台灣防禦範圍必須包含情報跟網路攻擊，必須確保系統是準備好的，可以抵禦中國的網路攻擊；觀察中國共產黨的行為，要想的不僅是傳統的系統，像是軍隊之類，而是要想到網路資訊空間，因此要能確實掌握，確保彼此分享資訊橫跨整個地區，以及提供需要的防禦。

蓬佩奧也說，他認為拜登政府將會持續提供台灣所需的武力系統，而軍售本身的重要性更是無可比擬。

對於中國派大量軍艦、飛機擾台，台海現狀是否被中國改變；蓬佩奧指出，習近平正試圖改變現狀，「你們的政府將必須做出更多複雜的抉擇，來防止這樣的企圖，而我們也應該提供最大的後援，來力堵片面改變現狀」。

至於是否支持台灣加入聯合國，蓬佩奧說，美方向來樂見，但不僅僅於聯合國，而是攸關所有的國際組織，台灣應該占有一席之地，台灣應該有所發揮，在這些重要的組織適得其所，台灣能助益良多，讓這些組織更好運作。

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