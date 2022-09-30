消失半世紀！「伊藤氏原始觀音座蓮」魚池鄉蓮華池華麗現身

▲復育成功之伊籐氏原始觀音座蓮 。（圖／南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

魚池鄉澀水社區發展協會今年在林務局輔導下，與水沙連社大生態講師沈揮勝合作，成功育出20多棵「伊藤氏原始觀音座蓮」的小苗，讓這種台灣特有珍稀蕨類植物，在魚池鄉蓮華池絕跡超過半世紀後重新華麗現身。

林務局南投林管處指出，伊藤氏原始觀音座蓮模式標本採集自魚池鄉蓮華池，但1970年發表後即在蓮華池絕跡；2010年台北花博新聞稿更曾指出「全台剩28棵」，其珍稀程度可見一斑。

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南投林管處表示，魚池大雁村澀水社區擁有豐富多元的森林與蕨類資源，社區發展協會自107年起透過「社區林業計畫」輔導，提出「侏儸紀公園蕨類生態保育」專案，落實手作步道、步道巡守監測與維護、生物資源調查等。

▲伊藤氏原始觀音座蓮。（圖／南投林管處提供）

該社區於今年3到8月自主調查發現，伊藤氏原始觀音座蓮原分布於大雁村的6個點，其中1處已找不到植株，另1處原本有16株，今年只剩2株，目前全村只找到32株，台灣原始觀音座蓮則分布大雁村10個生育地，約214棵，臨近步道有1處僅存2棵，也已消失；為保存台灣原始觀音座蓮及伊藤氏原始觀音座蓮，社區強化巡守監測計畫，維護珍貴原始環境，並積極進行復育工作。

▲水沙連社大生態講師沈揮勝分享復育過程。（圖／南投林管處提供）

大雁村村長陳秋坤指出，蕨類多以孢子繁殖，但伊藤氏原始觀音座蓮孢子的繁殖力太弱，可能因此瀕臨絕種，托葉繁殖屬無性繁殖，受限於孢子繁殖成效不明顯，但礙於急迫，目前只能採這種方式增加植株量，先保種再求突破。



南投林管處長李政賢表示，樂見社區與鄉親主動針對瀕絕物種進行搶救、復育和保種，後續會持續與林試所、沈揮勝及社區合作，期待2、3年後，伊藤氏原始觀音座蓮及台灣原始觀音座蓮能達到穩定的族群量，進而成為社區的特色與亮點。