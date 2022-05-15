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社會 社會焦點 保障人權

梅雨不斷沖倒台21線巨大路樹　警徒手拖30公斤殘幹排除路障

▲夜間梅雨來襲沖倒台21線路樹，集集警方及時排除障礙（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲夜間梅雨來襲沖倒台21線路樹，集集警方及時排除障礙（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

梅雨季報到，水里鄉通往魚池鄉和日月潭的要道台21線，日前入夜後發生巨大路樹遭大雨沖刷傾倒，交通為之中斷；集集警分局獲報後，立刻派員前往，冒著雨勢徒手將重達30公斤左右的殘幹、斷枝落葉清理乾淨，維護用路人安全。

集集警分局指出，水里分駐所警員陳軍帆、林蔓茹於11日擔服晚間8時至10時巡邏勤務，於8時10分許即接獲勤務指揮中心通報，在水里鄉台21縣72.公里處（與魚池鄉交界處）有路樹倒塌，影響行車道路安全，遂請警方前往協助排除。

▲夜間梅雨來襲沖倒台21線路樹，集集警方及時排除障礙。（圖／記者高堂堯翻攝）

2名員警獲報後立即趕赴現場，發現一大型巨木遭大雨沖刷而倒落於車道上，且已占據一線車道妨礙交通，遂立即通報公路總局信義工務段派員到場排除；因當時天色昏暗，該路段無路燈又逢梅雨季節雨勢不斷，陳軍帆先行以人力徒手搬運方式，將重達約30公斤的樹幹拖離至路旁，林蔓茹同時將路面殘枝落葉掃至路旁，以避免影響交通而發生事故。

集集分局長黃壬鍵表示，近日時值梅雨季節期間，偶發性暴雨恐發生致災性事故，提醒民眾出門應更加注意可能的掉落物並減速慢行；而水里分駐所員警於大雨傾盆之際合力排除交通障礙，守護用路人安全，勇於任事、處置迅速恰當得宜，值得嘉勉。

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梅雨路樹路障台21線水里魚池

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