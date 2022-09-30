茶飲、果汁都百搭！在地濃醇鮮乳成就經典台味飲品　真材實料一喝就上癮

▲台中發跡的連鎖手搖飲「清水茶香」與在地經營30年的「TA JUICE 達果汁」，因對食材的堅持和用心，深受消費者喜愛！（圖／TA JUICE 達果汁、萬丹鮮乳提供）

記者張惠媛／台北報導

鮮乳可以說是每個家庭冰箱中必備的品項，全家大小都要喝的鮮乳，挑選起來當然不能馬虎！屏東萬丹自民國40年開始就有了第一頭乳牛，也因此成為酪農產業發展的重鎮，又被稱為「本土酪農的原鄉」，身為全台四大酪農專業區之一，萬丹擁有得天獨厚的自然條件，水源豐沛、土壤肥沃加上日照充足，讓「萬丹‧酪農戶限定鮮乳」擁有讓當地居民引以為傲的好品質，新鮮收乳的特性也是受消費者喜愛的關鍵，除此之外，更因著嚴謹的保存與運送條件，將萬丹的驕傲完美送到全台消費者面前，各大通路如愛買、大潤發、家樂福、全聯福利中心、全家便利商店、萊爾富⋯⋯等，都能買得到。

台中發跡台灣味 「清水茶香」濃郁鮮乳加綿密綠豆沙超經典

▲1994年於台中清水創立的「清水茶香」，以古早味的綠豆沙為招牌。

萬丹鮮乳除了深受消費者喜愛，也是許多飲料店指定選用的鮮乳品牌，創立於1994年、從台中發跡的連鎖飲料品牌「清水茶香」，就以綿密的「綠豆冰沙」與加上香醇鮮乳的「綠豆沙牛奶」為招牌，三重文化北店店長姜承佐表示：「我們在台中深耕很久，一直以來都以專營綠豆沙為特色，也用這樣的『台灣style』，與現在手搖飲市場上的店家做出區隔，讓消費者一想到清水茶香就會想到綠豆沙。」

▲▼店長姜承佐分享挑選鮮奶的撇步，奶香味足、口感單純無添加，搭配綿密綠豆沙，成為擄獲消費者的關鍵。

店舖裝潢和品牌視覺都充滿濃厚的復古台灣味，清水茶香除了綠豆沙之外，以台灣茶為基底的飲品也深受消費者喜愛，「清水茶香在選用原物料上堅持無添加的品項，多為台灣在地食材，且有高品質認證，也會經過團隊反覆測試，帶給消費者最純正的台灣味，像是搭配綠豆沙的鮮乳，我們也嘗試過各大品牌，反覆測試完之後發現萬丹鮮乳口感最單純，奶香味足夠且濃郁鮮甜，無論是搭配我們綿密的招牌綠豆沙或是茶飲都是絕妙組合。」姜承佐說道。

▲▼經典的在地美味，讓消費者一買再買。

對食材有所堅持的清水茶香，選用屏東萬丹酪農區的鮮乳，不僅可以兼顧新鮮與品質，也藉由挺在地酪農、成就最old school卻最經典的在地美味。以在地美味擄獲消費者，在熱鬧的夜市一級戰區吸引不少回流客，姜承佐也笑稱：「看到客人回來一買再買就是最棒的回饋。」

嚴選台灣在地高品質的新鮮水果 「TA JUICE 達果汁」幫你照顧健康

▲▼已經營30年的「TA JUICE 達果汁」在洪儷榛接手後，改為以果汁為主，輔賣水果的方式經營，獲得不少商圈周邊上班族的喜愛。

台灣可以說是手搖飲王國，各類型的飲料店多不勝數，除了以茶飲為主的店家，「果汁飲品」也有海量擁護者，「TA JUICE 達果汁」老闆洪儷榛表示：「這間店其實已經經營約30年了，只是我們接手經營後做了翻新，改為以果汁為主、輔賣水果的方式經營，希望可以讓消費者更輕鬆地攝取到健康的元素。」對於外食族來說，每天要攝取足夠的營養素實屬不易，尤其蔬果類等更是大大不足，洪儷榛也希望愛喝手搖飲的現代人，可以把買飲料的錢花在讓自己更健康的事物上。

▲台灣是水果王國，各類水果只要季節對了就好吃。



以水果類飲品為主，新鮮度必須嚴格把關，「店裡的水果都是台灣水果，配合的廠商及水果品質也都經過我們特別挑選，台灣的水果好吃、甜度夠，但不同於一般手搖飲店的物料管理，每一顆水果的熟度都不一樣，要如何保持新鮮也是一門學問。」洪儷榛分享。「絕對要青」的堅持，洪儷榛挑選搭配果汁的鮮乳也絲毫不馬虎：「選在地的才夠新鮮，像是客人知道我們使用萬丹鮮乳的時候，反應都很好，對於我們把關的品質是信任的。」

▲▼店內的綠拿鐵也是經過反覆測試後才找到最佳平衡口感。



至於挑選鮮乳的撇步，洪儷榛透露：「因為是要搭配水果，所以濃郁度、香氣一定要夠，但是又不能搶過水果的風味，萬丹鮮乳不會太稀也不會過濃，所以搭配新鮮的水果製作飲品相當合適。」水果與牛奶的搭配深受消費者喜愛，但要拿捏比例可不容易，「最困難的是綠拿鐵，因為裡面有加小松菜、高麗菜、黃瓜、蘋果、香蕉、芭樂，要讓蔬菜比例大於水果，要好喝也要兼顧健康，所以花了很多時間測試。」對洪儷榛來說，顧客對於「TA JUICE 達果汁」的飲品給出大拇指的時候，一切就都值得了，也讓她更堅定「替沒時間照顧自己的人照顧你的健康」的理念。

▲要搭配水果的鮮乳，濃郁度、香氣必須足夠，但是又不能搶過水果的風味，萬丹鮮乳成為絕佳神隊友。

萬丹鮮乳每日限量、新鮮直送，並使用高阻隔包材，能保留最佳的鮮乳風味，從產地、飼養開始，每個環節都嚴格把關，天然濃郁的乳香味讓人喝了就回不去，搭配各類飲品或單喝都風味十足，挺台灣酪農、挺在地的鮮，就從萬丹開始。