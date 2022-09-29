人妻加油見「油箱噴發」氣炸！工讀生曝4招更省錢：別再說95加滿

▲許多民眾在加油時都會要求「9X加滿」。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

一名人妻抱怨，某次去加油站要求95加滿，只見跳停了，油表出現102元，店員還是繼續壓油槍，到最後汽油都噴出來了，店員才冷冷回應「加滿了！」讓她相當不滿。對此，環保局表示，油槍自動跳停就表示汽油已經加到油槍口，如果消費者繼續要求加，部分油會回流給到加油站，也會造成油氣擴散，「剛好就好，才不會賠了錢，又造成空氣汙染。」

一名女網友曾在臉書《爆怨公社》表示，跟老公騎著車去加油時，一如往常喊95汽油加滿，怎料對方加到102元跳停後還是繼續加，當時她心想「應該是要湊105元整數」，結果店員硬是加到噴油才告知「加滿了！」而油表也變成107元，讓她氣炸「再看一下我的車，滿到漏出來，這哪招？完全連擦都沒擦，也沒有半句道歉！」

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貼文一出，不少網友同感，「這種真的超令人火大，油槍未滴完就拔出的也很令人不爽」、「我還碰過加一半變噴水池」、「我也遇過好幾次！已經停跳了！員工還自己直接加到底硬要湊整數，然後滿到噴出來用到我要送的菜！我都直接臭臉跟員工説：欸，你噴到我客戶的菜了！你要給我買單」。

對此，環保局提醒，通常加油時油槍跳停，表示汽油已經加到油槍口，這時再強迫加油，部分汽油就會從加油槍口端的油氣回收孔，流入加油站油庫中，等於消費者加油多花錢，部分汽油回流給加油站賺，但這不是加油站要多賺民眾的錢，加油站花錢加油槍裝設油氣回收設備是為了盡到社會責任，維護空氣環境；所以只有在加油自動加油跳停的時候，才會幫消費者省錢，油箱油氣回收，也不會造成油氣在空氣中逸散。

環保局呼籲，民眾在加油的時不強迫加油，讓油氣回收設備發揮作用可以有效減少90%以上的油氣，如果能夠減少汽油溢撒出來的情況，便可有效降低油氣揮發到環境並降低油氣對人體與環境的危害。「跳停就好」，不僅讓每一位加油的民眾及加油站工作人員可減少接觸油氣的機會，也可以創造更好的空氣品質。

另外，也有加油站工讀生透露4點建議，「1.汽油是以體積計費，因此趁著液體熱漲冷縮的特性，在早晚加油會比較便宜。2. 別再說『9X加滿』或『加XX元的油』，改成『加多少公升』、『加到跳停』也可以省下不少錢。3.在市區經常會走走停停，若氣油加滿的話，較重的重量也會在起步時消耗更多動力，因此在市區時不用把氣油加滿。4.氣油放置時間過長會變質，導致車輛動力不足、消耗更多油量，因此如果只是偶爾開一次車，加夠用的油就好。」

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