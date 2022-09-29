幕後／德國會無懼陸施壓組團來台　知情人士曝5大亮點

▲德國國會友台小組主席魏爾胥2014年就曾經發文挺台。（圖／翻攝自Facebook／Klaus-Peter Willsch）

記者呂晏慈／台北報導

外交部29日宣布，德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率跨黨派5位友台小組副主席一行7人預定10月2日至6日來台訪問，這將是疫後首個德國訪團。知情人士分析，其訪台有5個重要意義，除了魏爾胥在中國軍演期間宣佈來台，國會小組頗具規模，台德關係也在既有良好的基礎下持續廣化與深化，以實際行動挺台。

知情人士表示，此次訪團來台有5個重要意涵：第一，本年8月初美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國藉機在台海進行非理性挑釁軍事演習，魏爾胥立即公開宣布將率領跨黨副主席聯袂訪台，以實際行動展現對台灣支持，本團不但是德國國會派出的官式訪團，也是國會6個黨派共同參與的訪團，更是2019年疫情爆後，首度來台訪問的德國國會議員代表團，意義重大。

此外，此次德國國會友台小組頗具規模，知情人士表示，德國本屆國會友好小組今年6月2日正式成立，迄今目前共有35國會議員加入友台小組，包括社民黨2位、基民／基社聯盟16位、綠黨4位、自民黨11位、另類選擇黨1位及左黨1位，另增額議員共5位，其中左黨首次有國會議員加入，並由長期友台的魏爾胥續任主席，此外，在亞洲方面，除日、韓、中國及印度外，僅專設「台灣友好小組」，顯見德國國會已奠立穩固友我力量。

知情人士表示，第三，魏爾胥長期支持台灣，他自2010年3月連任迄今，堅定支持台灣參與WHO、UNFCCC、ICAO等國際組織案，並在德國國會為台灣發聲；第四，2016年以來，台德雙邊簽署10餘項協議，成果豐碩，去年更簽署新的航空服務協定，並將於今年11月4日開啟台北至慕尼黑首航，為台德雙邊旅遊、經商、求學等提供更多便利，兩國經貿與人員交流將更加緊密。

最後，知情人士說，台德關係在既有良好的基礎下持續廣化與深化，去年12月德國國會請願委員會通過決議支持台德深化交流，今年5月德國國會全會更首度通過決議，支持台灣參與WHO，德國聯邦健康部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）更在WHA大會中，首度明言支持台灣參與，8月德國外長貝爾柏克（Annalena Baerbock）更公開表示支持台灣；9月27日德國聯邦數位及交通部常務次長石諾爾（Stefan Schnorr） 發言強調，與ICAO會員以外的所有夥伴密切合作的重要性。

該人士補充，德國也自20年來首度派遣巴伐利亞護衛艦航行至印太地區，且自二戰以來首度派遣戰鬥機參與「疾速太平洋2022」演習（Rapid Pacific 2022），逐步落實其印太方針（Indo-Pacific Guildline），台灣與德國之間的鏈結將逐步加深。