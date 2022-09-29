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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批蔣萬安合照戴維斯蹭熱度　陳時中競辦：把球員當選舉工具

▲▼ 戴維斯 。（圖／新北國王提供）

▲戴維斯。（圖／新北國王提供）

記者呂晏慈／台北報導

「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）要以本土球員或洋將身份出戰引發論戰，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（29日）透過臉書貼出與戴維斯的合照，不過，長期關注球員歸化議題，並提出修法草案的民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊發言人莊瑞雄批評，蔣萬安過去在立院對此議題毫不關心，只有選舉到時才來拍照蹭熱度，把歸化球員當作選舉工具，這相當不尊重。

莊瑞雄今天指出，去年歷經多次在內政委員會質詢，與教育部長潘文忠多次溝通，終於在去年11月讓球員阿提諾能夠以「殊勳歸化」順利規劃，「請問同樣身為立法委員，蔣萬安在立法院時為歸化球員做過了什麼努力？」

莊瑞雄表示，他曾在教育文化委員會提出質詢，也多次召開座談會，邀請國內籃壇媒體人、球團代表及籃協集思廣益，同時提出《國籍法》修法草案，期望在顧及國安的前提下，提升更多申請彈性給這些優秀的外籍運動員，「甚至蔣萬安同黨的同事也有提出相關法律修正案，但提案人、連署人都看不到蔣萬安3個字，明明早能在立委職內捍衛歸化權益，但卻未曾見過蔣有任何的努力與行動」。

莊瑞雄批評，身為立法委員的蔣萬安一路走來不曾在任何過程中給予協助，只有選舉到時才來拍照蹭熱度，把歸化球員當作選舉工具，這才是真正的對於這些新台灣人們以及對於體育活動的不尊重，「最後呼籲蔣萬安身為立法委員，如果連份內工作都沒有做好，如何讓台北市民相信你可以帶領台北市，讓台北更好？」

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