外送員上樓送餐「遭社區鎖車」罰500　她心寒：不然叫住戶下來領

▲林姓外送員送餐到中和某社區，不料機車臨停被社區「上鎖」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名林姓女外送員22日送餐到中和某社區，把機車臨停在大門口，怎料上樓送餐不到5分鐘，就被社區「鎖車」罰款500元。林女無奈表示，機車臨停在迎賓車道的邊緣，並沒有擋到車道，更何況她一張單才賺40元，卻被社區罰500元，讓她感到很委屈。

根據《東森新聞》報導，中和這處社區大門口有一條半弧形的迎賓車道，上頭貼滿公告，寫著「禁止停放機車，違者依社區規約鎖車」。林姓外送員表示，當時她以為公告只針對住戶，也把車停在邊緣處，不影響車輛進出，不明白社區為何要為難外送員，「不然叫你們住戶下來領餐」。

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▼外送員將機車靠邊臨停在紅圈處，但還是遭上鎖罰款500元。（圖／翻攝自Google Maps）

不過，社區管委會拿出住戶規約，強調內容第四章有規定「車輛未依規定停放在指定車位內」，所以他們有權鎖車罰款，更何況社區大門外旁邊就有停車格，一切依規約辦理沒問題。但實際觀察現場，這些停車位在尖峰時段幾乎停滿，很少有空位。

對此，新北市府工務局科長回應，社區規約只能規範住戶，如果社區隨意對外人或非住戶鎖車，恐引發私權糾紛。事實上，社區有權驅離車輛，或請警察來處理，但隨意鎖車恐涉犯強制罪，外送員若遇到類似情況，可以透過法律途徑討回自身權益。

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