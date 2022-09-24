　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員上樓送餐「遭社區鎖車」罰500　她心寒：不然叫住戶下來領

▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林姓外送員送餐到中和某社區，不料機車臨停被社區「上鎖」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名林姓女外送員22日送餐到中和某社區，把機車臨停在大門口，怎料上樓送餐不到5分鐘，就被社區「鎖車」罰款500元。林女無奈表示，機車臨停在迎賓車道的邊緣，並沒有擋到車道，更何況她一張單才賺40元，卻被社區罰500元，讓她感到很委屈。

根據《東森新聞》報導，中和這處社區大門口有一條半弧形的迎賓車道，上頭貼滿公告，寫著「禁止停放機車，違者依社區規約鎖車」。林姓外送員表示，當時她以為公告只針對住戶，也把車停在邊緣處，不影響車輛進出，不明白社區為何要為難外送員，「不然叫你們住戶下來領餐」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼外送員將機車靠邊臨停在紅圈處，但還是遭上鎖罰款500元。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼外送員上樓送餐「遭社區鎖車」罰500　她心寒：不然叫住戶下來領。（圖／翻攝自Google Maps）

不過，社區管委會拿出住戶規約，強調內容第四章有規定「車輛未依規定停放在指定車位內」，所以他們有權鎖車罰款，更何況社區大門外旁邊就有停車格，一切依規約辦理沒問題。但實際觀察現場，這些停車位在尖峰時段幾乎停滿，很少有空位。

對此，新北市府工務局科長回應，社區規約只能規範住戶，如果社區隨意對外人或非住戶鎖車，恐引發私權糾紛。事實上，社區有權驅離車輛，或請警察來處理，但隨意鎖車恐涉犯強制罪，外送員若遇到類似情況，可以透過法律途徑討回自身權益。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
運將車停路中「為了這一味」！違規罰金可換234碗　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

神龍顯靈許願成真？　七龍珠粉「一句話」搭訕同好正妹成功

「春浪海線・台南」　台南漁光島最療癒的音樂節

外送員上樓送餐「遭社區鎖車」罰500　她心寒：不然叫住戶下來領

智繪美好白金璀璨 　奇美醫樂齡智繪作品暨圓夢婚紗秀

每間便當店「配菜都放茄子」！他一看就反感…內行揭關鍵因素

誰按下車鈴！公車司機狂罵10分鐘「不開了」　全部人被逼下車

好市多買餐包缺好幾塊！她檢查包裝袋見「一圈齒痕」怒了

免油炸！用家中剩吐司做「金沙吐司蝦」　一口咬下超酥脆

莫德納次世代雙價疫苗到貨　桃園市9／25起長者追加劑開打

交往天天洗澡！老公婚後不演了「1周洗1次」　妻傻：只用濕紙巾擦

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

正妹吃光10根巨無霸香腸！　闆娘驚：40年來第1次遇到

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

神龍顯靈許願成真？　七龍珠粉「一句話」搭訕同好正妹成功

「春浪海線・台南」　台南漁光島最療癒的音樂節

外送員上樓送餐「遭社區鎖車」罰500　她心寒：不然叫住戶下來領

智繪美好白金璀璨 　奇美醫樂齡智繪作品暨圓夢婚紗秀

每間便當店「配菜都放茄子」！他一看就反感…內行揭關鍵因素

誰按下車鈴！公車司機狂罵10分鐘「不開了」　全部人被逼下車

好市多買餐包缺好幾塊！她檢查包裝袋見「一圈齒痕」怒了

免油炸！用家中剩吐司做「金沙吐司蝦」　一口咬下超酥脆

莫德納次世代雙價疫苗到貨　桃園市9／25起長者追加劑開打

交往天天洗澡！老公婚後不演了「1周洗1次」　妻傻：只用濕紙巾擦

新郎盛情邀一起坐下吃飯…司儀真信了　隔天新娘翻臉

美英澳領袖：澳洲獲取核動力潛艦有重大進展

納達爾緊握費德勒哭紅雙眼　蠻牛：我生命一部分也離開了

癡情日本男想帶等身「初音老婆」去迪士尼　寄信詢問遭園方拒絕

不是動畫！《小獅子王》找幼齡真獅當主角　「悲慘身世」藏洋蔥

最療癒音樂節！「春浪海線」登陸台南漁光島　還能體驗森林中露營

快訊／國道3號北上「砂石車翻覆」全線封閉　車流回堵3公里

真台灣賽車之神縱橫30年　聽到「廖老大」秒變臉：我們是專業的！

陳時中自曝情史「帶女友喝咖啡」！支持者見文末一句話笑了

惠利親自探班6年男友柳俊烈！　應援餐車「署名」閃爆❤

獨／登山教練管不住嫩女友！小王幫「上床調教」3P　發現被偷拍怒告

生活熱門新聞

誰按下車鈴！公車司機罵10分鐘「不開了」

好市多買餐包缺好幾塊！她檢查包裝袋怒了

男嬰沒呼吸「到院前已死」！託夢給媽媽：痛痛醜醜

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

每間便當店配菜都放茄子　內行揭關鍵因素

外送員上樓送餐　遭社區鎖車罰500

老公婚後不演了「1周洗1次」　妻傻：只用濕紙巾擦

錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字「英文」反擊

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

《放進去一下下就好》別亂唱　呂秋遠：律師費很貴

明天還有雨彈！放晴時間點出爐　下週後段「有颱風生成機率」

等餐超久外送員竟說「很可以」　服務生熱舞畫面曝

七龍珠粉「一句話」搭訕正妹成功

更多熱門

相關新聞

暖男大橘逢人討摸　她10分鐘收編

暖男大橘逢人討摸　她10分鐘收編

新北市政府動保處持續推廣送養工作，新店愛媽「蓉蓉」8月25日在新店區安泰路邊發現一隻大橘貓，牠看到人就喵喵叫，餵牠飼料也大口吞下，隔天就被順利誘捕籠捉，並完成絕育手術貓咪收容一段時間後，剛由動物之家開放認養，就被民眾吳小姐收編，當天也剛好是她的生日，十分幸福圓滿。

即/基隆驚見紅外套男屍　妻崩潰大哭

即/基隆驚見紅外套男屍　妻崩潰大哭

即／女墜樓慘死住家社區！老父激動痛哭　

即／女墜樓慘死住家社區！老父激動痛哭　

百萬名車遭機械車格夾爆　鄰居求償GG

百萬名車遭機械車格夾爆　鄰居求償GG

送餐遭保全一拳KO！他撂外送者聯盟爆氣開扁

送餐遭保全一拳KO！他撂外送者聯盟爆氣開扁

關鍵字：

外送員送餐社區新北市中和

讀者迴響

熱門新聞

劉芯彤「全裸無碼泡湯照」被尪傳到群組　5分鐘才發現

婦遭火車撞死已下葬　喪禮上「復活」走進門

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

郭靜純曝光15歲女兒「超正學生照」　釣出一排藍勾勾狂讚

Netflix上架李奧納多12年神片

誰按下車鈴！公車司機罵10分鐘「不開了」

好市多買餐包缺好幾塊！她檢查包裝袋怒了

王心凌大陸遇汪東城爆「台式口頭禪」

他靠1招讓房貸利率「1.735降到1.705%」！網讚爆

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

男嬰沒呼吸「到院前已死」！託夢給媽媽：痛痛醜醜

又一對爆因戲生情！《蒼蘭訣》男星熱戀大3歲女星

運將停路中為這味　罰金可換234碗

台二線騎士過彎「衝撞貨車後車斗」

即／台中路面刨除工程意外！工人遭同事倒車輾斃

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面