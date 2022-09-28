華航皮卡丘彩繪機亮相！10／2「首航東京還有位」　全機都有寶可夢

▲華航皮卡丘彩繪機今日首度亮相。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中華航空參與 The Pokémon Company「飛翔皮卡丘計畫」，推出「皮卡丘彩繪機CI」，今日首度正式亮相，預計9月30日飛行桃園－松山微旅行、10月2日首航台北松山－東京羽田，目前首航航班仍有空位，粉絲可把握時間訂票。另預計將於明年第一季前推出4項周邊商品。

華航推出以寶可夢為主題的華航「皮卡丘彩繪機 CI」，飛機上印有11隻寶可夢，包括皮卡丘、謝米、青綿鳥、波克基斯、食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等。

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▲▼華航皮卡丘彩繪機將於10/2首航東京。（圖／記者李宜秦攝）

華航表示，搭乘彩繪機的旅客從報到即可感受寶可夢的陪伴，包括專屬登機證、行李名牌、枕頭套、盤墊紙、紙杯、清潔袋、綜合果豆等，隨處可見皮卡丘身影，空服員也將身穿皮卡丘的圍裙服務，影視系統精選10部寶可夢卡通動畫，讓旅客體驗被寶可夢包圍的感受。

此外，華航將於明年第一季前推出「皮卡丘彩繪機CI」模型機、綜合果豆禮盒、旅行托特包、機上空服圍裙等四樣系列商品，旅客搭乘華航亞洲、帛琉、關島航班，就可在出發前於網上預訂。

華航董事長謝世謙表示，皮卡丘彩繪機機型為A321neo，為今年最新交機的客機，該款飛機節油20％、減碳50％，為迎接10/13邊境解封，皮卡丘彩繪機每日都會飛行松山－羽田，希望民眾在解封後可以一同搭乘彩繪機飛向世界旅遊。

▲華航皮卡丘彩繪機機身上有11隻寶可夢，機艙內也隨處可見皮卡丘身影。（圖／記者李宜秦攝）

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