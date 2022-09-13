2年21人傷！高雄「科技執法」路口再+1　10／1起要開罰了

▲高雄鼓山區馬卡道路與青海路口建置科技執法，進一步防制車禍發生。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為擴大防制車禍效果，高市警局於鼓山區馬卡道路與青海路口新增建置「路口科技執法」設備，以有效改善高雄市道路交通安全，進一步降低車禍件數。提醒民眾，該處科技執法自9月13日至9月30日為宣導期，10月1日起將正式執法取締。

鼓山區馬卡道路為北高雄地區重要道路，全線沿著高雄鐵路綠園道而行，其中馬卡道路與青海路口緊鄰台鐵與輕軌美術館站，人車流量較大。

經統計2020年計發生交通事故5件，造成8人受傷；2021年計發生交通事故13件，其中1件為死亡車禍，造成13人受傷；去年事故發生數比較前年增加近2倍，顯示防制交通事故發生已刻不容緩。

▲「路口科技執法」設備，除監測闖紅燈（含紅燈越線、紅燈左右轉）功能外，也能監測不依標誌標線號誌指示行駛、直行車佔用轉彎專用車道及跨越雙白實線等違規車輛。（圖／記者賴文萱翻攝）

鑒於輕軌沿線路口事故頻傳，為導正駕駛人錯誤的行車觀念防制車禍發生，建置取締多向違規「路口科技執法」設備，除監測闖紅燈（含紅燈越線、紅燈左右轉）功能外，對於不依標誌標線號誌指示行駛、直行車佔用轉彎專用車道及跨越雙白實線等違規車輛，均能有效監測並舉發。

高市警局表示，為了防制交通事故發生，從2019年起分別在高雄市11處易肇事路口建置科技執法設備，統計這11處路口今年1至8月共計發生交通事故236件，與未設置前同期共計發生交通事故296件比較減少60件，交通事故發生率整體下降2成，顯示科技執法對於防制車禍發生成效良好。