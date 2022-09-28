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社會 社會焦點 保障人權

家暴男暴怒持刀砍妻卻砍死妻子同事　重判20年

記者吳銘峯／台北報導

有家暴前科的新莊吳姓男子，懷疑再婚的大陸籍配偶與人過從甚密，去年7月間持刀前往串烤店大鬧，老闆弟弟出面阻止，結果吳男暴怒，持刀砍殺妻子、老闆弟弟，最後老闆弟弟被砍到臟器外露，送醫不治。一審法院將吳男重判20年，案經上訴，高等法院28日駁回上訴，仍維持20年的刑度，可上訴。

吳男（58歲）擔任吊車司機，曾有家暴、賭博、殺人未遂多項前科，前妻因病去世，他6年前與大陸籍鄭姓妻子結婚，2人多次發生衝突，鄭女前年申請家暴令獲准，兩人分居。吳男與前妻所生27歲女兒在去年案發前先輕生去世，讓他心情低落；再加上他懷疑鄭女與串烤店同事有染，更加氣憤。案發當天，他帶著刀前往新莊串烤店理論。

吳男見到妻子後，先以祭拜女兒的麵筋罐頭丟擲她，2人在大街上咆哮。串烤店老闆的曾姓胞弟出面制止，吳男暴怒，抽出刀刃朝2人砍殺。他先朝曾男腹部刺入1刀，接著轉頭朝鄭女腹部、腿部狂刺6刀；曾男遭刺的1刀傷口極深、臟器外露，當場倒地不起，送醫不治；至於鄭女則是送醫後撿回一命。

吳男行兇後逃逸，檢警單位鎖定他追捕，而他案發後隨即騎機車逃往泰山地區，並在案發後3小時撥打電話給警方說「我處理完事情，會自行投案」，警方最後循線逮捕他。吳男供稱「是對方自己衝上來，我要找的是我老婆。」檢方聲押獲准，並依照家暴殺人未遂、殺人等罪提起公訴。

一審法院將吳男重判20年。案件上訴二審，高等法院審理期間，吳男在庭上激動說妻子有很多「客兄」，還氣到敲桌子，審判長和受命法官忍不住訓斥「殺人還那麼大聲」、「不要整天檢討別人」。全案於28日宣判，高院駁回上訴，維持20年的刑度。

▼新莊串烤店日前發生命案，吳姓男子當街砍殺妻子與妻子同事 。（圖／翻攝許明偉臉書）

▲▼前夫砍殺前妻，老闆護她遭砍死 。（圖／翻攝許明偉臉書）

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