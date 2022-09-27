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社會 社會焦點 保障人權

當「抓耙仔」？！張魁長子張覺引被認報訊害友人被押　改輕判3月

▲▼張魁眼眶泛紅。（圖／記者林世文攝）

▲張魁的長子張覺引，再遭判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

藝人張魁長子張覺引，2018年間捲入朋友的債務糾紛，他被認定與人勾結，出賣自己的涂姓朋友，最後害朋友被人押走討債。張覺引被依照「幫助妨害自由罪」提起公訴，一審將他判刑5月，案經上訴，高等法院二審27日宣判，減輕刑度，改判刑3月，得易科罰金9萬元。

檢方起訴指出，張覺引與涂姓男子為朋友，涂男因與人有債務糾紛，對方也認識張覺引，因此打算透過張覺引引出涂男，一夥人也先行到場勘查地形。案發於2018年7月1日，張覺引與涂男相約信義區某咖啡店，2人見面後，張覺引隨即進入廁所內。沒多久，出現數名黑衣人，開始毆打涂男，最後將他押走。

警方獲報後，於隔日下午3點救出涂男，並逮捕主導押人的2名男子。2名男子事後分別被依照「妨害自由罪」判刑6月定讞，另外檢警也循線逮捕疑似通風報信的張覺引，檢方依照「幫助妨害自由罪」提起公訴。

法院審理時，張覺引否認犯罪，辯稱那幾天友人一直告訴他樓下有人在監看，他在案發當天也下樓查看，還被一夥人擄上車子，威脅不准插手此事。結果當天他與友人到咖啡店後，友人在他如廁時就被擄走，他懷疑是這群人跟蹤他的車子，才會掌握行蹤，自己並不知情。不過法院認為其他客觀跡證，認定張覺引確實通風報信害友人被押走，因此一審法院將他判刑5月、得易科罰金。全案再上訴，高院二審27日仍認定有罪，但認為原審量刑太重，因此高院改輕判有期徒刑3月、得易科罰金9萬元。

張覺引還衍生案外案，案發當天友人被押走時，遺留一個名牌包與電子菸主機在店內。張覺引當天被警方帶回筆錄後，晚間又返回店家宣稱自己是包包主人，取走包包；事後還要求店家刪除當天的監視器畫面。張覺引先前已遭判刑6月、得易科罰金18萬元定讞。

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