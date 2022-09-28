花蓮男反戴安全帽遭攔查　整袋海洛吞入嘴遭壓制逮捕

▲男子因反戴安全帽騎機車遭員警攔查勸導。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前花蓮一名61歲男子在市區騎著機車，由於男子將安全帽反帶，引起巡邏員警注意上前攔查，當男子在翻找證件時，竟將裝著白色粉的塑膠袋整個塞入口中，員警見狀立即上前壓制並奪下塑膠袋，發現袋內裝有毒品海洛因，員警依法將男子上銬逮捕。

花蓮分局中華派出所員警9月17日傍晚執行巡邏勤務花蓮市林森路上時，發現1名男子騎乘機車安全帽反戴，員警上前勸導，過程中發現男子神色慌張，員警同時在男子翻找證件時，發現男子皮包內有1包不明白色粉末夾鏈袋，男子一時心虛竟趁員警不備將不明白色粉末夾鏈袋吞食，員警發現後強力壓制遏止，致使男子吞食未果。

▲男子企圖吞食整袋毒品滅證遭員警制止逮捕。

歐姓駕駛明顯神色慌張，並在皮包翻找證件時，員警於目視可及之處發現歐男皮包內有1包不明白色粉末夾鏈袋，歐男察覺員警發現有異時，趁員警不備之際意圖將不明白色粉末夾鏈袋吞食，在警方強力遏止下歐男吞食未果。

警方調查，歐姓男子欲吞食的白色粉末經化驗為海洛因毒品，含袋全重0.25公克，由於證據確鑿，依法將歐男上銬逮捕並依毒品危害防制條例移送花蓮地檢署偵辦。