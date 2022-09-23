無照騎士未戴安全帽！遇警開譙被慘壓地上　麻吉錄下過程：笑死

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋一名男子22日下午未戴安全帽騎車上路，在中山路一段與重慶路口停紅燈時被攔查，警方發現其駕照被註銷，因此開立罰單並當場扣車，男子失控開罵「XX娘」、「去你的」，下一秒被多名警力噴辣椒水並壓制在地，全程被對面馬路的朋友拍下，友人還笑說，「他說要來找我，然後就無照駕駛哈哈。」

▲▼男子不服盤查，聽到愛車被扣，先補了一句「笑死人了！」還拉扯警方密錄器。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，當時警方巡邏經過捷運府中站附近，停等紅燈時看到沒戴安全帽的25歲呂姓騎士，隨即要求接受盤查，接著發現呂男駕照已被註銷，無照上路還不戴安全帽，態度相當囂張。

警方除了依法開立未戴安全帽的罰單並扣車，呂男情緒失控開始罵髒話，警員立刻問，「你在說甚麼！」呂男動手推擠還拉扯警方密錄器，員警立即拿出辣椒水噴其臉部並壓制在地，後來呂男因遭噴辣椒水身體不適，戒護前往亞東醫院就醫。全案依妨害公務、毀損、妨害名譽案偵辦。

▲優勢警力一擁而上，先噴辣椒水再把呂男壓制在地，全程被呂男友人錄下。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

整起事件過程也被對面馬路的朋友拍下，並嘻嘻哈哈說，「他說要來找我，然後就無照駕駛」，網友看到影片後紛紛留言，「如果我朋友這副+樣，當他被警察壓在地上我也會笑得很開心」、「都已經無照了，還不戴安全帽...」、「只有真朋友才會這樣笑+錄影」、「這下真的笑死人」、「三寶哪會在乎有沒有駕照」