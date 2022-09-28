世紀颶風撲美！NASA「阿提米絲」3度中止發射移到室內　驚傳火災

▲阿提米絲1號已移往飛行器裝配大樓。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世紀颶風伊恩（Hurricane Ian）撲美，預計2天內從佛羅里達西岸登陸。發射任務一波三折的NASA阿提米絲1號火箭（Artemis 1），已轉移至佛州東岸甘迺迪太空中心（KSC）的飛行器裝配大樓（Vehicle Assembly Building）。不過才剛安置好，大樓內部就爆發小型火災意外。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center）數據指出，颶風伊恩在27日稍早登陸古巴西部，佛州已可感覺到3級陣風。目前迅速長成2級颶風的伊恩，預計在登陸佛州西岸時會長成4級颶風，佛州多個郡已發布疏散命令。

此前伊恩仍是熱帶風暴時，NASA已宣布第三度中止發射阿提米絲，27日進一步表示，當天上午9時15分已將阿提米絲1號發射任務的太空發射系統和獵戶座太空船，從甘迺迪太空中心39B發射台，移進泰特斯維爾（Titusville）的飛行器裝配大樓。

甘迺迪太空中心證實，大約在27日晚間11時45分左右，飛行器裝配大樓內確實發生火災，已緊急疏散員工，所幸並無造成人員傷亡，「阿提米絲1號沒有危險」。

阿提米絲1號原先預定8月29日發射，第一次因為引擎故障取消，本月3日再因液態氫燃料外洩被迫第二度中止，熱帶風暴生成後，NASA也很快宣布第三度中止發射計畫。此前報導指出，這個發射窗口錯過後，必須等到10月17日至31日，期間除了10月24日至26日，以及28日以外，每天都有一次的發射機會。