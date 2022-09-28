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許藍方急付50萬！女律師曝原因　讚正宮「2大舉動」超霸氣

▲許藍方預告今晚9點現身。（圖／翻攝自FACEBOOK／許藍方博士 Dr. Gracie）

▲許藍方火速賠償50萬元，卻遭披露是因正宮聲請強制執行，才趕緊付錢。（圖／翻攝自臉書／許藍方博士 Dr. Gracie）

記者柯沛辰／綜合報導

「最美性學博士」許藍方去年與已婚醫師康鈞尉捲入婚外情，被正宮提告求償，判賠50萬元。今年6月，她透露存款只剩7000多元，只能解除委任律師，不料有媒體披露，正宮一直未收到賠償，直到9月中旬聲請強制執行才收到錢。對此，律師李怡貞感慨，一度要對許藍方改觀，結果是怕房子被法拍才趕緊付錢，「哪招？到底？」

李怡貞27日晚間在臉書發文表示，截至目前為止，她覺得許藍方唯一值得讚賞的就是「賠償金付得很快」，而正宮不扣掉訴訟成本、直接將50萬元賠償全數捐給家扶基金會、勵馨基金會等社福團體，更是值得崇拜。

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不過，根據《鏡週刊》報導，台北地方法院7月底判決確定後，正宮劉友臻一直未收到賠償，也遲遲未獲回應，只好在9月中旬聲請強制執行，這時許藍方才終於主動聯繫，並在9月26日匯款50萬到劉友臻戶頭。

劉友臻收到款項後二話不說，分別給家扶基金會、勵馨基金會捐款各25萬元，並在臉書公開匯款資訊，履行了自己當初在聲明中要捐助弱勢的諾言，「紛擾至此總算塵埃落定，人生終將繼續前行。」

李怡貞看到報導後，不禁感慨「是我不查，是我一時誤會，原來是人家聲請強制執行後，怕房子被拍賣，才趕快付錢。唉，博士啊博士！哪招？到底？！」

李怡貞指出，正宮捐款時，完全沒扣掉一審律師費、聲請強制執行費這些訴訟成本，而是50萬元全數捐出，根本霸氣，更令人佩服的是，雖然正宮被許藍方反告妨害名譽獲不起訴，但當下身負刑事指控還能寫出如此大氣的聲明，實在不簡單，「博士不知道有沒有算利息給人家？！畢竟洗白的時間也拖延夠久了！」

▲李怡貞力挺劉友臻，狂酸許藍方。（圖／翻攝許藍方、劉友臻、李怡貞臉書）

▲李怡貞（中）一路力挺正宮劉友臻（右），狂酸許藍方。（圖／翻攝許藍方、劉友臻、李怡貞臉書）

以下為劉友臻7月25日聲明全文：

在提告後一年多後，我終於收到了一審判決結果。這起案件只有真相，沒有贏家。感謝法官的耐心審理，才能夠還原事情的全貌。我之所以站出來，不單單只是為了自己，而是想告訴有類似經歷的女人們，妳不是只能選擇在痛苦背後，默不作聲地隱忍。妳應該要為自己權益及自尊，據理力爭，放手一搏。

這段日子我的生活有了翻天覆地的改變，然而也因此有機會能好好檢視自己的本質是什麼樣的人，誰在生命中留下重要的足跡，什麼人生是我想追求的目標，心目中理想的家的樣貌。很多事情跳脫當下的情緒，都是難得的經驗與學習。相愛容易相處難，婚姻在存續的期間每天都是修煉。在感情中我也有許多做得不足的地方需要反省與修正，而我願意為了保護我的家人與孩子努力到最後一刻。

日後我收到許小姐的精神慰撫金，將會全數捐出給婦女及兒童團體。祝福所有在婚姻與家庭中掙扎努力的堅強女性們，都能夠記得為自己而活，順利找到屬於妳的身心平衡。擁有保護家庭的決心，也有轉身離開的勇氣。感謝大眾對此事的關注，也希望風波到此可以落幕。

▼李怡貞認為，正宮在被告情況下，還能寫出這樣的聲明，「真的不簡單」。（圖／翻攝自臉書／女人大律師李怡貞）

▲▼許藍方急付50萬！女律師曝原因　讚正宮「2大舉動」超霸氣。（圖／翻攝自臉書／女人大律師李怡貞）

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關鍵字：

李怡貞許藍方康鈞尉劉友臻性學博士

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