幕後／黃珊珊因周玉蔻遭邊緣　「第四參選人」柯文哲擬請假拉抬選情

▲柯文哲出席黃珊珊競選總部成立大會。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

媒體人周玉蔻掀起的論戰，使得近期選舉議題圍繞在國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人陳時中身上，無黨籍台北市長參選人黃珊珊面臨邊緣化危機。依黃陣營內部民調顯示，黃珊珊目前仍暫居第三名，且年輕、中高齡支持度落差大，因此民眾黨擬於10月起，讓台北市長柯文哲利用平日請假或中午替黃珊珊站台輔選，強力拉抬黃珊珊聲勢。

黃珊珊因周玉蔻案遭邊緣 聲援蔣萬安力道成難題

周玉蔻先前緊咬蔣萬安身世爭議，加上不斷表態支持陳時中，使台北市長選戰出現插曲。黃營幕僚坦言，近期熱門討論都圍繞在周玉蔻身上，「黃珊珊確實在媒體上被極度邊緣化」，但話題屬於蔣家內務又是陳年往事、離黃珊珊「太遠」，難以插話，確實吃不到紅利，因此只能在後方聲援蔣萬安、張淑娟，並試圖讓選舉從口水戰導回拿手的政策辯論。

▲黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝，下同）

但也有幕僚擔憂，周玉蔻的脫序發言，把無關人士拖入選舉烏賊戰的行為，確實值得譴責，但黃珊珊在發言上的拿捏也需注意，如果一直不斷的聲援張淑娟，最後會落得幫蔣萬安「加油打氣」的狀況，無助於拓展票源，最慘可能會被蔣萬安整碗捧去。

北市三角督變「世代對決」 「第四參選人」柯文哲加、扣分成關鍵

據了解，黃陣營內部民調中，黃珊珊仍維持第3名，但蔣萬安、陳時中民調也略有下降，「不表態」選民反而上升。近黃人士認為，黃珊珊雖然在年輕人支持度中最高，但同時也擔憂年輕人投票意願低，加上與黃珊珊不熟識，更是欠缺投票熱情，投票日當天變數大。

近黃人士指出，黃珊珊與柯文哲之間的連結，也造成年輕族群與中高齡支持者落差大，黃珊珊當過多屆市議員，中高齡反感度不應該過高，但因柯文哲砍掉重陽敬老金問題，在中高齡支持度慘輸藍綠，使黃珊珊面臨「年輕票不夠，無法補足缺少65歲以上族群票」窘況，選戰不只是藍綠白對決，更出現了「世代對決」味道。

而原本每週市政行程只開放2、3次聯訪的柯文哲，近期受訪次數大幅增加，加上黨務行程，柯文哲已從9月20日起至今每天受訪，9月22日原訂不受訪的市政行程「田園城市國際論壇」，也臨時改為簡短訪問。不僅如此，柯文哲本週行程的受訪時間，近乎都放在下午時段，有意增加黃珊珊上午行程的媒體曝光度，下午再由柯文哲藉此拉抬。

民眾黨內人士透露，柯文哲過去不斷透露，對台北市長選情是「極具期望」，因台北市才是「本命區」，類似於個人成績單，所以抱持「能拿多少就多少」，除了黃珊珊之外，也希望民眾黨在台北市議會成立黨團，目前預估陳宥丞、黃瀞瑩在安全名單內，期盼安全名單邊緣的楊寶楨、林珍羽也能拿下席次。

黨內人士指出，柯文哲預計10月1日、2日會參與8名市議員參選人的競選總部開幕，黨內也開始討論，柯文哲10月可能會利用週間向市府請假，或午休時間拉抬黃珊珊、市議員參選人。

而柯文哲的家鄉新竹市，民眾黨預期目標希望高虹安選上市長、7名市議員全壘打。黨內人士說，已有提醒黃珊珊要對高虹安事件做表態，黃珊珊擁有律師背景，應能對高虹安事件提出法律見解，進而加強台北市、新竹市連結，並且破除切割、不合等謠言，也能讓黃珊珊有角色可扮演。

▼柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）