　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／苗栗三角督選戰格局定型　徐定禎：翻轉苗栗最好機會　

▲▼蔡英文總統9月24日出席徐定禎競選總部成立大會，期勉徐定禎旗開得勝、翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲蔡英文總統9月24日出席徐定禎競選總部成立大會，期勉徐定禎旗開得勝、翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣民進黨縣長參選人徐定禎接受《ETtoday新聞雲》專訪，表示自己頭份市長治理經驗要擴大成「苗栗經驗」，自己更是唯一能和中央合作的縣長參選人，徐定禎強調，苗栗三腳督的選戰格局已經成形，這次也是72年來翻轉苗栗的最好機會，對手不論是一個或是兩個，他都會勝選。

問：苗栗縣最欠缺的是什麼？您若當選縣長，首要施行前3個最重要的政策？

徐：苗栗最欠缺的就是一個能夠有遠見、會建設的縣長，只要苗栗能夠擺脫地方派系的禁錮，一定有機會翻身。因此，我當選後最重要的三件事，就是制定還債計畫，解決財政黑洞，奪回財政自主權。第二則是開源節流，除了招商引資外，也要釋出蚊子館、閒置空地，讓土地能有效利用。第三，我會把省下來的、賺到的錢，用來照顧縣內的鄉親，包含敬老津貼、假牙補助、營養午餐等。

▲▼蔡英文總統9月24日出席徐定禎競選總部成立大會，期勉徐定禎旗開得勝、翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲徐定禎說當選苗栗縣長最重要的政見是，還債、招商和照顧弱勢。（圖／徐定禎競選總部提供）

問：這次選舉和您先前參加過的縣長、立委選舉氛圍有何不同？今年的優勢是什麼？

徐：現在民心思變，鄉親已經意識到再讓藍營地方派系掌權，只會讓縣政持續空轉、建設繼續停擺，所以期待改變的聲音越來越大，期待徐定禎來翻轉苗栗。今年的選舉優勢除了民心思變外，我們的競選團隊戰力強化很多，柯建銘、羅致政、沈發惠、湯蕙禎委員幫忙爭取中央資源，鄭宏輝主責選戰規劃，陸續有夥伴加入團隊，我們也推出最強發言人群曾玟學、陳品安議員強化戰力。

我的「頭份經驗」要擴大成「苗栗經驗」，不只有執政政績當地氣，我也是能和中央合作的縣長，爭取經費建設苗栗，徐定禎是唯一人選。

▲▼蔡英文總統9月24日出席徐定禎競選總部成立大會，期勉徐定禎旗開得勝、翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲▼徐定禎說，他是最能和中央合作的縣長候選人，當選縣長會爭取經費建設苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲▼蔡英文總統9月24日出席徐定禎競選總部成立大會，期勉徐定禎旗開得勝、翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

問：藍營分裂已成定局，請評估對您選情的影響？

徐：三腳督的選戰格局已經成形，是72年來翻轉苗栗的最好機會。特別是近期我自己也觀察到，藍營基本組織正陸續歸隊，謝福弘聲勢急起直追，但是我的對手不論是一個或是兩個，我都會勝選。

▲▼蔡英文總統9月24日出席徐定禎競選總部成立大會，期勉徐定禎旗開得勝、翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲徐定禎表示，苗栗三角督的選戰格局成型，不論對手1個或2個，他都會勝選。（圖／徐定禎競選總部提供）

問：會擔心時代力量候選人宋國鼎瓜分綠營票源嗎？會操作棄保嗎？

徐：目前三腳督選戰已成定局，會是徐定禎、鍾東錦、謝福弘間的競逐比拼，耕耘艱困選區沒有捷徑，是靠一步一腳印、靠一人拉一票打贏選戰，用政績、政見來說服選民全力支持徐定禎。

我也要在此呼籲支持苗栗、對抗國民黨的縣民朋友，這是苗栗72年來改寫歷史的關鍵時刻，我們沒有分裂的本錢，請大家集中選票，支持會贏的徐定禎，把握翻轉苗栗的最佳機會，本土派必須勝選。

▲▼蔡英文總統9月24日出席徐定禎競選總部成立大會，期勉徐定禎旗開得勝、翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲針對時代力量宋國鼎可能瓜分綠營選票，徐定禎呼籲支持會贏的徐定禎，才能翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
周玉蔻今早「消失電台主持」！　節目證實：請假中
周玉蔻臉書停火「一片靜悄悄」　原因曝光
鄭家純下跪道歉「上空一絲不掛」！　入鏡只穿小丁
27歲騎士自撞頭破慘死！　抽血驗出酒駕、確診
好市多結帳員騙「會員續約」　苦主揭招數！釣出一票受害者
台南26歲女「喉嚨卡魚刺」住院3個月！無法進食求救：拜託幫幫
最辣國文老師：陳時中是黑化前的柯文哲　唯一不考慮人選曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周玉蔻臉書為何停火？　原因曝光「被太多人檢舉」

獨／柯志恩吃播凸槌！議員瞎指老店「顧身體」倒了　網要她洗門風

蔣萬安打臉柯文哲！　2方法解決內湖交通

時代力量創黨元老林世煜過世　被封為「黨外三林」之一

LIVE／「0+7」上路在即　蘇貞昌今赴桃園機場視察整備作業

幕後／黃珊珊因周玉蔻遭邊緣　「第四參選人」柯文哲擬請假拉抬選情

ET專訪／名模女兒里唯成焦點　徐定禎苦笑：大家一直喊我岳父

ET專訪／苗栗三角督選戰格局定型　徐定禎：翻轉苗栗最好機會　

最辣國文老師：陳時中是黑化前的柯文哲　唯一不考慮人選曝光

周玉蔻今提告柯文哲、蔣萬安　王鴻薇8字酸爆：等看她醜態百出

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

糖尿病恐截肢...怕拖累家人　躲橋下24天！重逢女兒淚崩

周玉蔻臉書為何停火？　原因曝光「被太多人檢舉」

獨／柯志恩吃播凸槌！議員瞎指老店「顧身體」倒了　網要她洗門風

蔣萬安打臉柯文哲！　2方法解決內湖交通

時代力量創黨元老林世煜過世　被封為「黨外三林」之一

LIVE／「0+7」上路在即　蘇貞昌今赴桃園機場視察整備作業

幕後／黃珊珊因周玉蔻遭邊緣　「第四參選人」柯文哲擬請假拉抬選情

ET專訪／名模女兒里唯成焦點　徐定禎苦笑：大家一直喊我岳父

ET專訪／苗栗三角督選戰格局定型　徐定禎：翻轉苗栗最好機會　

最辣國文老師：陳時中是黑化前的柯文哲　唯一不考慮人選曝光

周玉蔻今提告柯文哲、蔣萬安　王鴻薇8字酸爆：等看她醜態百出

曾俊欣收退賽禮進16強　吳宗霖惜敗外媒仍讚：打得像世界前50

日月光結合產官學研　打造全球首座5G毫米波雙連線獨立組網智慧工廠

3歲男童搭地鐵坐女子大腿還摸胸　家長稱小孩不懂事拒道歉惹議

馬林魚主場對勇士邀「大都會粉」挺南灘軍　慘遭球迷狠酸

買飲料發票被搞丟！妹子不買了「店員臉秒臭」　網風向一面倒

起底七期豪宅客老家　印證「鹿港有錢人」鄉親實力最堅強

周玉蔻今早「消失電台主持」！汪潔民代班救援　節目證實：請假中

醫學重大發現！艾草水萃取物具5大功效　可全面修復老化幹細胞

花蓮男反戴安全帽遭攔查　整袋海洛吞入嘴遭壓制逮捕

拉脫維亞宣布「邊境城市」進入緊急狀態！　防俄羅斯公民非法入境

慶祝60歲爬摩天大樓！　法國蜘蛛人：我還年輕

政治熱門新聞

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

最辣國文老師：陳時中是黑化前的柯文哲

周玉蔻爆哭126秒　鞠躬道歉「有祕聞」

周玉蔻告柯P、蔣萬安　揭綠委害變沙包

快訊／民視決議！　取消周玉蔻節目在53新聞台聯播

周玉蔻今提告柯文哲、蔣萬安　王鴻薇8字酸爆

中一中學生會長補選結果　南一中學生會不承認

黃國昌控綠營參選人施壓行政機關賤賣土地　協助黑道都更炒地皮

鏡電視音檔曝光！　國民黨批「總統級醜聞」：民進黨公然介入NCC

陳其邁20秒影片曝政績　上任1年綠園道工程完成

柯文哲發660元　喊「通關密語」馬上領

鏡電視裴偉跩稱「這是總統旨意」...音檔文曝光

不是蛋餃！他曝彰化志工吉祥物原型　「到底是誰決定變更設計？」

新北發放「重陽敬老金」！最高領2萬　66萬人受惠

更多熱門

相關新聞

最辣國文老師：陳時中是黑化前的柯文哲

最辣國文老師：陳時中是黑化前的柯文哲

2個月後就是九合一大選，台北市長選情緊繃，有「最辣國文老師」之稱的網紅Q塔（Queenta）28日一早在臉書PO文分享自己的看法，直指民進黨台北市長參選人陳時中像是「黑化」前的台北市長柯文哲，她願意給一次機會，而無黨籍台北市長參選人黃珊珊則是她唯一不考慮的人選。

周玉蔻今提告柯文哲、蔣萬安　王鴻薇8字酸爆

周玉蔻今提告柯文哲、蔣萬安　王鴻薇8字酸爆

周玉蔻告柯P、蔣萬安　揭綠委害變沙包

周玉蔻告柯P、蔣萬安　揭綠委害變沙包

選舉吸目光拚特色　陳宥丞競總改咖啡館邀選民嚐鮮

選舉吸目光拚特色　陳宥丞競總改咖啡館邀選民嚐鮮

周玉蔻爆哭126秒　鞠躬道歉「有祕聞」

周玉蔻爆哭126秒　鞠躬道歉「有祕聞」

關鍵字：

2022九合一大選2022苗栗縣長徐定禎

讀者迴響

熱門新聞

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

台南26歲女「喉嚨卡魚刺」住院3個月求救：幫幫忙

快訊／台南民宅凌晨大火　1女驚逃

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

每鍋貴20元！三媽臭臭鍋宣布「全台漲價」

傳棄單賠2.5億　廣達3點聲明揭真相

浴室矽利康發霉！網曝神招

帶學妹去「神秘的地方」趁機性侵！馬偕醫GG了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面