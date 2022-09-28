ET專訪／苗栗三角督選戰格局定型　徐定禎：翻轉苗栗最好機會　

▲蔡英文總統9月24日出席徐定禎競選總部成立大會，期勉徐定禎旗開得勝、翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣民進黨縣長參選人徐定禎接受《ETtoday新聞雲》專訪，表示自己頭份市長治理經驗要擴大成「苗栗經驗」，自己更是唯一能和中央合作的縣長參選人，徐定禎強調，苗栗三腳督的選戰格局已經成形，這次也是72年來翻轉苗栗的最好機會，對手不論是一個或是兩個，他都會勝選。

問：苗栗縣最欠缺的是什麼？您若當選縣長，首要施行前3個最重要的政策？

徐：苗栗最欠缺的就是一個能夠有遠見、會建設的縣長，只要苗栗能夠擺脫地方派系的禁錮，一定有機會翻身。因此，我當選後最重要的三件事，就是制定還債計畫，解決財政黑洞，奪回財政自主權。第二則是開源節流，除了招商引資外，也要釋出蚊子館、閒置空地，讓土地能有效利用。第三，我會把省下來的、賺到的錢，用來照顧縣內的鄉親，包含敬老津貼、假牙補助、營養午餐等。

▲徐定禎說當選苗栗縣長最重要的政見是，還債、招商和照顧弱勢。（圖／徐定禎競選總部提供）

問：這次選舉和您先前參加過的縣長、立委選舉氛圍有何不同？今年的優勢是什麼？

徐：現在民心思變，鄉親已經意識到再讓藍營地方派系掌權，只會讓縣政持續空轉、建設繼續停擺，所以期待改變的聲音越來越大，期待徐定禎來翻轉苗栗。今年的選舉優勢除了民心思變外，我們的競選團隊戰力強化很多，柯建銘、羅致政、沈發惠、湯蕙禎委員幫忙爭取中央資源，鄭宏輝主責選戰規劃，陸續有夥伴加入團隊，我們也推出最強發言人群曾玟學、陳品安議員強化戰力。

我的「頭份經驗」要擴大成「苗栗經驗」，不只有執政政績當地氣，我也是能和中央合作的縣長，爭取經費建設苗栗，徐定禎是唯一人選。

▲▼徐定禎說，他是最能和中央合作的縣長候選人，當選縣長會爭取經費建設苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

問：藍營分裂已成定局，請評估對您選情的影響？

徐：三腳督的選戰格局已經成形，是72年來翻轉苗栗的最好機會。特別是近期我自己也觀察到，藍營基本組織正陸續歸隊，謝福弘聲勢急起直追，但是我的對手不論是一個或是兩個，我都會勝選。

▲徐定禎表示，苗栗三角督的選戰格局成型，不論對手1個或2個，他都會勝選。（圖／徐定禎競選總部提供）

問：會擔心時代力量候選人宋國鼎瓜分綠營票源嗎？會操作棄保嗎？

徐：目前三腳督選戰已成定局，會是徐定禎、鍾東錦、謝福弘間的競逐比拼，耕耘艱困選區沒有捷徑，是靠一步一腳印、靠一人拉一票打贏選戰，用政績、政見來說服選民全力支持徐定禎。

我也要在此呼籲支持苗栗、對抗國民黨的縣民朋友，這是苗栗72年來改寫歷史的關鍵時刻，我們沒有分裂的本錢，請大家集中選票，支持會贏的徐定禎，把握翻轉苗栗的最佳機會，本土派必須勝選。

▲針對時代力量宋國鼎可能瓜分綠營選票，徐定禎呼籲支持會贏的徐定禎，才能翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）