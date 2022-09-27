19歲女大生感冒「打點滴」竟終身癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

▲汪姓女大生感冒就醫，不料吊點滴後竟抽搐、雙眼上吊，從此終生癱瘓...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

19歲汪姓女大生2008年5月感冒赴三總澎湖分院就醫，被診斷是急性腎盂腎炎。當時周姓醫師安排施打第三代抗生素，又發現汪女有低血鈣情形，再注射葡萄糖酸鈣，但未注意兩針劑不得混用，導致汪女缺氧性腦病變，終身癱瘓、意識狀態欠缺，形同植物人。案件纏訟多年，一度逆轉免賠，高雄高分院更三審再逆轉，近日判賠1551萬元。

根據判決書，汪女2008年就讀澎湖科大，同年5月因感冒發燒赴澎湖三總就醫。周姓醫師診察後，認為是右側急性腎盂腎炎合併敗血症，安排汪女住院治療，並指示鮑姓護理師協助施打第三代抗生素治療，但後來抽血發現汪女低血鈣，又指示施打葡萄糖酸鈣，導致汪女出現抽搐、雙眼上吊、嘴唇發黑、意識狀態改變、癲癇發作及休克症狀。

汪女經急救後送入加護病房，生命徵象逐漸恢復穩定，仍昏迷不醒，再轉診奇美醫院治療，然因缺氧性病變留下嚴重後遺症，終身癱瘓無法工作，且意識狀態較常人欠缺，達心神喪失之程度，生活無法自理，隔年3月被宣告為禁治產人，喪失全部勞動能力，至今仍需人照顧起居。

汪女家屬認為院方明顯有醫療疏失，憤而提告，刑事部分不起訴，民事部分一、二審判決院方及醫師須連帶賠償1312萬元。不過，上訴至更一、二審卻逆轉，判醫院、醫師、及護理師均無疏失，均免賠。

如今高雄高分院更三審指出，周姓醫師未注意衛生署（今衛福部）警示「避免與含鈣溶劑併用，注射第三代抗生素48小時內，不得接續施打含鈣溶液」，替汪女施打第三代抗生素後，又指示鮑姓護理師注射葡萄糖酸鈣，有明顯過失。

此外，鮑姓護理師未徹底沖洗輸液套，導致第三代抗生素與葡萄糖酸鈣藥物混合產生沉澱，期間接到家屬詢問「點滴怎麼會變這樣？」、「白色稠稠的塞住有沒有關係」，也看到輸液管路阻塞、內容物混濁，依葡萄糖酸鈣仿單說明，本應停止繼續輸注，但她不僅未停止，反而用針頭疏通點滴管，加快點滴輸注速度，逾越合理臨床專業裁量，顯有疏失。

高雄高分院認為，周姓醫師、鮑姓護理師與三總澎湖分院有疏失，應連帶負損害賠償責任，因此本月21日判決須賠償汪女家屬1551萬1722元，全案仍可上訴。

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