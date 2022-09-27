重煥生機　青年局將機車「穿」在身上

▲JUST IN XX周裕穎設計師（右）向青年局局長張以理（左）說明光陽下腳料的設計應用。

圖、文／高雄市政府青年局提供

2022台灣設計展「設計中島棧6庫-青春限動」將展示由台灣首位登上紐約官方時裝週之JUST IN XX周裕穎設計師，聯手高雄機車品牌KYMCO光陽工業，運用在機車製造過程中產生的廢料重新打造成環保永續服裝及配飾。

台灣設計展總策展人高雄市副市長史哲表示，台灣設計展重返高雄舉辦，此次「台灣設計、設計台灣」主題將「經濟中島」翻轉成為「設計中島」，更將在9月30日開放登島。設計中島將展現出高雄設計的豐沛能量與影響力，期待透過品牌與設計師的交流，以設計為媒介，產生更多元的顛覆與翻轉，更以跨世代設計師的參與，凸顯設計的永續、突破、創新等面貌，重新賦予經典品牌創新的精神與價值。

青年局局長張以理指出，永續是一個使命，為推動在地品牌再造，該局把從高雄出發的二個國際品牌結合，使用光陽機車在製作過程的下腳料，結合JUST IN XX周裕穎設計師的設計創意，將資源再利用，讓價值最大化，證明即使跨度很大的產業和領域仍可因為「永續」這個共好的初衷，找到合作甚至創作的可能性，讓「傳統」不再傳統，透過連結不同產業，讓「生機」在不同領域之間不停延續；用設計來解決問題，「重煥生機」展現不一樣的高雄。

▲霹靂舞者著循環設計服飾及包包。

▲霹靂舞國手孫振穿著設計服飾演繹霹靂舞動作。

JUST IN XX 周裕穎設計師說：「永續使用的材料總是帶給我無限可能及想像，做過那麼多循環設計的跨界合作，這次是第一次使用機車的材料，感覺很新鮮也很酷！」，他進一步指出，服飾設計發想來自於霹靂舞者，覺得機車的強悍、速度感和BREAKING舞者精神很相似，這次改造使用不同材質的機車座墊邊角料、光陽車衣、汰舊制服、工作帽…等，將看似無用的材料轉換成永續時尚服飾單品。加上霹靂舞即將在2024年登上巴黎奧運的舞台，故邀請霹靂舞國手-孫振、楊加力及B-BOY怪獸一起參與拍攝，期待結合街舞文化的力量關注，帶動大眾重視永續環境的議題。

光陽機車柯俊斌執行長表示，對於機車工業的企業來說，該公司對環境有很大的社會責任，自2011年開始打造電動車，代表關注環境及發展永續的決心，這次在青年局的促成之下與周裕穎的設計合作，跳脫傳統思維，發現原來這些材料還能透過設計轉換，以不同的方式與青年有所連結，是一件非常有趣且榮幸的合作。

「想知道時尚設計、機車工業和霹靂舞的結合會變成怎樣的服飾配件嗎？」青年局指出，這些都會在台灣設計展「設計中島 棧6庫-青春限動」展區完整呈現!更多精彩活動相關資訊，請搜尋高雄市政府青年局FB、IG粉絲專頁、加入青年局line@或訂閱青年局YouTube頻道，打開小鈴鐺接收通知。