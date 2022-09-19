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6閨蜜台南遇強震「一秒同步爬行」Call男友　小背心辣妹嚇哭片瘋傳

笑死 最後一句大家還好嗎？ #地震

明陽發佈於 2022年9月18日 星期日

網搜小組／趙蔡州報導

台東關山17日晚間發生規模6.4極淺層地震後，網路上陸續有人貼出地震發生當下的影像。有一群朋友當時正在台南聚會，地震發生時有一名女生拿出手機錄影，並且一邊說話安撫讓大家鎮定，卻發現其他5人都在打電話給男友，讓她當場傻眼。

▲▼地震瞬間安慰朋友，女子無奈：每個都在打給男朋友。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲地震朋友恐慌嚇到哭，女子安慰到一半發現，每個人都在打給男朋友，直呼「感覺有事的是我」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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網友在「爆廢公社公開版」轉貼該影片，可以看見5位女孩在地震初期還相當鎮定，還有人指揮要把「會傾倒的東西」先拿下平放，不料下一秒搖晃程度突然加大，5位女孩瞬間發出尖叫聲，接著被晃到在地上爬行，甚至還有人嚇到哭出來。

這時拿著手機錄影的女孩開始安撫大家，不斷喊話說「沒事，沒事，沒事了，（地震）已經要停了，要停了」，不料下一秒她卻發現，每個人都在打給男朋友，讓她忍不住自嘲「只有我沒有（男友）……，我感覺有事的是我」。

其他網友看了影片後表示，「拍攝者太堅強了，辛苦了」、「結尾字幕真的有笑點」、「震央在哪，地址在哪，IG在哪」、「單身狗的悲哀」、「所以你才負責錄影啊」、「至少拿一包鹹酥雞躲在角落吧，哈哈」、「邊緣人＋1啊」。

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