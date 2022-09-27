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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不要再吵論文了！台灣基進宣布：10月1日出海「燒五星旗」

▲▼台灣基進記者會。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進今天舉行記者會。（圖／台灣基進提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進27日舉行「非關論文學經歷，台灣危機同島一命」記者會，宣布在中共即將召開20大，中國國家主席習近平將再度連任，美中新冷戰時代成形，台海也將進入最凶險5年的此刻，與其談論論文及學歷，台灣應該聚焦台海局勢與國際關係，宣布將在10月1日刊出「同島一命，捍衛和平」宣言，並從高雄出港赴公海焚燒中國五星旗。

英國艾賽克斯大學社會學博士、高雄醫學大學社會科學院性別研究所前教授成令方今天表示，2022年選舉只剩下幾十天，她不會將學歷、地位拿出來說嘴，公共議題才是知識份子最關心的議題，呼籲不要再浪費媒體版面、社會大眾的時間精力，來談學位、論文如何，並推薦台中市議員參選人楊欣怡及台南市億員參選人吳依潔。

艾塞克斯大學博士肄業的楊欣怡指出，今天是60年來木星最靠近地球的「木星衝」，以占星學角度來說，木星的探索追求如高等教育、文化學習等「精神富足感」，但更重要的是將「知識內化成智慧的能力」，才是高學歷的真正用處。

台灣基進秘書長王興煥強調，諸多學者研判習近平再度連任後，將讓台海進入最凶危的5年，然而，從論文到緋聞，台灣的政治議題或選舉議題，始終不聚焦於即將來臨的、攸關台灣共同體存亡的大變局，台灣基進堅決在選戰討論對台最迫切的事情，全黨簽署「絕不投降承諾書」，且不該由論文與緋聞決定台灣的未來，宣布台灣基進將在10月1日中國國慶日當天，在媒體刊登「同島一命，捍衛和平」宣言，並從高雄出海，赴公海焚燒五星旗。

▲▼台灣基進記者會。（圖／台灣基進提供）

▲▼台灣基進記者會。（圖／台灣基進提供）

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