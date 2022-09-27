打不對稱選戰　謝國樑誓破林右昌做不到魔咒

▲ 謝國樑批林右昌是個只會要錢的孩子。（圖／欣儀最政點）

記者李芸樺／台北報導

辣個男人回來了！睽違政壇7年的謝國樑回歸參選基隆市長，挑戰「林右昌接班人」，他批評市長林右昌專業不在商業，任內沒靠都市計畫增加財源，只會向中央要錢，難怪基隆太多閒置土地沒有規劃。面對對手輪番唱衰他的政見一定跳票，他批林右昌比蔡適應還急，所以像起乩一樣積極攻擊他，至於他對這場選舉還有什麼點評，請鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》。

謝國樑接受主持人王欣儀訪問時透露，現在中央和基隆都是民進黨執政，他的對手蔡適應也是現任立委，但市長林右昌站台時卻喊：「這是一場不對稱的戰爭」實在讓他三條線。

至於被林右昌攻擊「太貴、一定跳票」的政見「年輕人標配電動機車」，他解釋並非做不到，他說，一他沒有指定特定品牌，而是交由市場競爭和公開招標，二有商業集體採購概念，價格一定比市價便宜，再加上中央汰舊換新補助，市府要出的錢可大大降低，而加入計畫的年輕人需回饋做公益，這是他打造有愛城市的概念，他也覺得如果做得好，電動機車更應該是國家隊概念。

謝國樑還說，他要做一件過去歷任星市長都沒做到的事，就是把就業機會留在基隆，他認為打造交通建設不該僅是把人送出城，而是要把企業帶進來，因此他也規劃基隆科學園區，延伸內科南軟的科技廊帶。更多內容請鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》。