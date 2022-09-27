工程師存款千萬「結婚不買房」　準新娘提1條件全網搖頭

記者黃翊婷／綜合報導

一名準新娘在臉書PO文抱怨，男友是工程師，存款有將近1000萬元，「我的觀念中，結婚有房才有安定感」，但男友堅持不買，所以她決定提出條件「房貸與頭期款按照雙方薪水比例分配」。然而，文章公開之後，網友們幾乎一面倒力挺男方，並勸原PO再好好想一想，「金錢觀念似乎不同，確定要結婚嗎？」

▲原PO準備與男友結婚，對方卻不願意買房。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」的文章中提到，最近和男友準備結婚，對方是一個不買房又固執的工程師，月薪8.3萬元，存款將近1000萬元，她則是一名貿易公司的小會計，月薪大約4萬多元。

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「我的觀念中，結婚有房才有安定感。」原PO說，因為男友堅持不買房，在她苦心勸說之下總算同意讓步，她也願意付出，不想被認為是在占便宜，「所以我打算提出，房貸與頭期款按照雙方薪水比例（分配），大家覺得合理嗎？」

然而，文章公開之後，網友們幾乎都不支持原PO並表示，「我們覺得合理也沒用，他覺得合理才行啊」、「就是想占便宜還在那裝高尚」、「對方薪水比妳高、存款比妳多，妳到底怎麼好意思要求他怎麼花錢」。也有部分網友緩頰道，既然原PO那麼想要安全感，自己出錢買可能才是最沒有爭議的方法，而且她和男友似乎金錢觀念不太一樣，是否適合結婚，最好也再想一想。

還有少數網友質疑，原PO的男友月薪8.3萬元，存款不太可能達到1000萬元，如果不是家裡提供金援，那麼整篇文章的真實性恐怕就大打折扣了。