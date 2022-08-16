重溫《美國女孩》帶來的感動！導演製片力推Sony BRAVIA X95K真實還原影像細膩質感

▲重溫《美國女孩》帶來的感動！導演製片力推「Sony BRAVIA X95K」真實還原影像細膩質感。（影／ETtoday）

▲《美國女孩》的導演阮鳳儀、製片苗華川以Sony BRAVIA X95K重溫電影，仍是覺得細節滿滿。（圖／擷取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

由阮鳳儀執導、苗華川擔任製片的電影《美國女孩》，不僅在第58屆金馬獎奪得「最佳攝影」、「最佳新演員」、「最佳新導演」、「觀眾票選最佳影片」和「國際影評人費比西獎」等殊榮，也奪得2022台北電影節「最佳劇情長片」，也入圍了第18屆美國獨立影片和第34屆東京影展的「亞洲未來單元最佳影片」，各地捷報好評不斷，細膩的情節鋪陳，以及精細的當代場景還原，都讓所有觀影者深刻走進角色們的內心世界。電影下檔後，Netflix緊接著在年初宣布獨家上架，然而雖然影迷在家就能就近觀賞，但導演阮鳳儀和製片苗華川仍是最推薦以「Sony BRAVIA X95K」來欣賞這部集結母女、移民、身分認同等多元議題的電影。

之所以力推以「Sony BRAVIA X95K」觀看《美國女孩》，阮鳳儀認為，由於Sony長久以來擅長以最低耗損的方式，把電影的聲音跟影像還原到家裡的電視上，對於完整接收《美國女孩》想傳達的時代氛圍與角色情感，是格外有幫助的。苗華川就提到，「當時我們希望可以很準確、很寫實地去還原那個年代的感覺，譬如說電影中所有外面場景的路燈，都是還原當時的鹵素燈，而不是現在的LED燈。」為了重建《美國女孩》背景的2003年時空，阮鳳儀與團隊也針對燈光、美術、音樂3面向，以鹵素燈、當代流行音樂和無名小站、MSN等元素，精準將觀眾拉回過去的時空。

▲▼《美國女孩》在燈光、美術、音樂3面向投注格外的用心，譬如以鹵素燈、當代流行音樂和無名小站、MSN等元素，精準地將觀眾拉回過去時空。

「坦白說電影中有些場景是比較昏暗一點的。」苗華川解釋，「我們當時希望可以準確地還原，或帶出角色的心境跟處境，難免有些場景看起來就會稍微暗一些，但並不代表暗中是沒有細節的，只是說有些螢幕可能沒有辦法去帶出這樣的細節，但是X95K沒有這樣的問題！」

這一切其實得歸功於Sony的「認知智慧處理器XR」，透過高效運作，能更快更精細地處理影音細節，包括模擬人眼的注視方式，自動運算畫面中的主要焦點，讓主體更為強化，帶出身歷其境的深度立體感。這些體驗都讓苗華川讚嘆，「使用X95K能清楚看到劇裡暗中的細節，也可以看到不同暗色的層次，譬如說昏暗跟微暗這個差別，是看得非常清楚的，我覺得很棒，因為這樣更能帶出創作者本身的原意跟初心。」

▲Sony BRAVIA X95K透過「認知智慧處理器XR」，將電影中的明暗細節忠實呈現在顯示器上。

此外，Sony長期也與Netflix合作，開發獨家的Netflix畫質模式——「Netflix自適應校色模式」，初衷便是為了還原每部電影、影集的原創者，最初想設定、傳達給觀眾的影像質感。

「我自己實際看完之後，是覺得滿接近我們想要在電影院呈現給觀眾的感受。」阮鳳儀實際觀賞後也頗為驚豔，「而且在這個模式下觀看，螢幕會因應環境的亮暗度，調整到最適合觀看的色彩跟亮度，完全不需要手動調整，非常方便！」

▲Sony長年與Netflix合作、獨家開發的「Netflix自適應校色模式」，能精確地傳達出原創質感與氛圍。

《美國女孩》所講述的時空背景，之所以能激起許多觀眾共鳴，其中流行音樂佔了相當大的關鍵！這時，更要有能帶出極致音場的顯示器，讓視覺與聽覺完美融合，X95K內建的XR Sound便讓阮鳳儀和苗華川相當滿意。

「其實傳統電視跟電影院有一個很大的差別，電影院是讓聲音從畫面（中央）直接傳遞出來，我覺得XR Sound它可以做到相同於『透聲螢幕』的效果，聽的時候我會覺得，欸好像回到現場一樣，非常非常的立體！最特別的是，聲音還可以從畫面中的人聲和樂器來『定位音源』，讓聲音跟畫面有著天衣無縫的搭配效果。」

▲Sony BRAVIA X95K內建XR Sound，能讓影像與聲音完美融合，這是過去傳統顯示器很少能做到的細節。

除了是電影工作者，阮鳳儀笑說自己也是影音重度依賴者，尤其喜歡在電視上複習楊德昌導演的《一一》，或是枝裕和導演的經典作品，而X95K的方便性也在於，自身即內建了Netflix跟Disney+等多種平台，一鍵就能開啟，操作相當人性化。值得一提的是，近來Sony也獨家推出「BRAVIA CORE影音平台」，強調畫質接近4K藍光光碟(註1)，影像清晰，電影選擇也很多，包含近期的漫威強片「蜘蛛人：無家日」，也有IMAX版本可選。

配合X95K搭載的Google TV，只要開啟語音助理、對遙控器說話，就能自動搜索電影，甚至還能詢問天氣，讓阮鳳儀也不得不佩服，「現在電視真的變成讓我們生活更便利的一個必需品了！」

▲重度影癡還可加購「Sony BRAVIA CAM」，不只能更智慧地根據觀影者所坐的位置，隨時調整效果最佳的設定，小朋友太接近螢幕，更會發出警示音，幫家長們貼心「顧小孩」(註2)。

兩人使用Sony BRAVIA X95K重看一次《美國女孩》，仍是覺得細節滿滿。「我覺得X95K是一台非常聰明的顯示器，它把『看電視』這件事帶到另一個層面。」阮鳳儀如此剖析，「透過它，你不再只是觀看一個錄製好的影像，而是回到原始環境的真實感，達到身歷其境的效果。」即使在訪談最後，阮鳳儀和苗華川仍不忘推坑大家，「如果你跟我們一樣是個影音重度依賴者，我覺得Sony X95K會是非常好的選擇。」

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註1：Pure Stream™ 功能需要至少 43 Mbps 的網速，如欲享受80Mbps最高畫質的Pure Stream，最低網速必須為115Mbps

註2：未來將透過韌體更新支援功能