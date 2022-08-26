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衰！去電影院腦震盪　女子制止「熊孩子」吵鬧被家長踹傷

記者任以芳／綜合報導

上海一名女子22日在電影院看電影，後排座椅被一名男童多次踢椅子，連續制止也沒用。最後，「熊孩子」的父親用力猛踹女子座椅靠背，回家後出現暫時性昏迷，經醫院診斷是輕微腦震盪。最新消息指出，該名肇事家長25日已經被拘留。

陸媒《中國新聞週刊》微博影片顯示，女子正在看電影，斜後方穿白衣高壯男突然來個大飛踢，座椅猛烈回彈撞擊女子後腦勺。當時，女子立刻起身理論，男子不服氣想衝出去打人，被一旁妻子勸阻。

該名被踹傷的女子氣到在微博公布事情經過。她22日去看電影，被後方「熊孩子」一直踹踢座椅20多分鐘，女子不堪其擾多次向孩子家長反應也沒用。就在最後一次制止時，「熊孩子」父親不講道理，竟然踹她的椅背，回家出現短暫性昏迷，被診斷是腦震盪。

▲▼ 女子影院被熊孩子家長踹傷，當場「眼冒金星」！ 。（圖／翻攝 中國新聞週刊微博）

▲女子影院被熊孩子家長踹傷，當場「眼冒金星」。（圖／翻攝 中國新聞週刊微博）

女子稱，「這下敲的我眼冒金星，整個人從椅子上彈跳起來，可能你們從視頻上看不出什麼，但是非常疼！真的很疼！人生第一次遇到這種事，又矇又慌又委屈。」

最後，女子被踢後被迫自己換位子，忍著痛苦把電影看完。她也解釋，網友不要問當時影院很空為何不先換位子，因為自己買的就是這個位子，這是自己的觀影權益。

事後上海市公安局松江分局也發佈通報証實，「2022年8月22日，松江公安分局接一女子報警稱，其在一影院觀影期間，遭後排一男子踢踹椅背後感到頭暈，肇事男子已離開。」

該通報指出，即刻依法受理，為報警人開具驗傷通知書，傳喚肇事人32歲甘姓男子。經醫院對報警人進行頭顱CT檢查，其顱內未見明顯異常。公安機關於25日對這「熊父親」甘男子的違法行為作出行政拘留的處罰決定。

▼ 女子驗傷紀錄。（圖／翻攝 中國新聞週刊微博）

▲▼ 女子影院被熊孩子家長踹傷，當場「眼冒金星」！ 。（圖／翻攝 中國新聞週刊微博）

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