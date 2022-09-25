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基隆女誆父親開刀借6萬　再掰遇詐騙拖延...他一看報案單怒了

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲女子欠錢不還，製造假的報案單向同事稱遭詐騙，結果漏洞百出被抓包。（示意圖，與本案無關／記者劉維榛攝）

記者黃資真／基隆報導

基隆一名黃姓女子急需用錢，向同事謊稱父親手術借款共6萬元，為了應付催討，黃女稱自己慘遭詐騙8萬元，同事起疑要她提出報案三聯單證明，黃女竟上網直接下載範例圖檔修改，只不過漏洞百出仍被抓包。基隆地院依詐欺取財判拘役50日，緩刑2年；偽造文書罪處1年，緩刑3年。

判決指出，黃女在去年8月23日為了歸還在地下錢莊積欠的債款，向李姓同事借款謊稱父親須動心臟手術，但目前無法用信用卡提款，順利借到3萬元。

隔天晚間6時許，黃女食髓知味，又稱父親病危，須再花費12萬元動大手術，強調當天深夜12時前一定會還錢，李男信以為真又從戶頭拿出3萬元借給她。

見黃女遲遲無法返還欠款，一再藉詞推託，讓李男開始起疑，黃女為了應付對方，改稱自己為了還錢，上網借貸，卻反遭網路詐騙購買8萬元遊戲點數，所以沒辦法還錢。

李男見黃女說詞可疑，要求拿出報案三聯單證明，黃女便下載網路上的「受（處）理案件證明單」空白文件圖檔，用修圖軟體修改成她所住的轄區警察機關，沒想到卻完全把格式寫錯，原本的「基隆市」警察局「第二分局信六路」派出所，寫成「基隆」警察局「第三分局信六」派出所，反而露出馬腳，氣得李男立刻前往警局報案。

法官認為，黃女不惜謊稱父親生病，博取同事同情，又冒用警察機關名義，製作內容不實之受理案件證明單，使警察機關之公信力蒙受損害。考量黃女自始坦承犯行，案發後已積極籌款償債，迄今已將6萬元全數清償，依詐欺取財判拘役50日，緩刑2年；偽造文書罪處1年，緩刑3年。

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