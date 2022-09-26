　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

空調人力需求殷切　日立捐10台高階空調助遠科大培訓人才

▲台灣日立江森自控空調設備販賣公司，捐贈10台日立品牌最高階的冷氣機種給遠東科大，做為教學實作設備，協助冷調產業培育更多冷凍空調專業人士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣日立江森自控空調設備販賣公司，捐贈10台日立品牌最高階的冷氣機種給遠東科大，做為教學實作設備，協助冷調產業培育更多冷凍空調專業人士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於近年來，冷調產業對於冷凍空調人力需求殷切，遠東科大冷凍空調與能源系，積極培育更多優秀專業冷凍空調作業人員，並與台灣冷凍空調領導品牌日立公司，密切攜手合作進行人才培育。

由於台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司，很看好台灣未來空調市場發展願景及人力需求不斷增加，於是捐贈10台日立品牌最高階的冷氣機種給遠東科大，做為教學實作設備，協助冷調產業培育更多冷凍空調專業人士。

[廣告]請繼續往下閱讀...

已在台灣深耕數十年的日立冷氣，市佔率名列前茅，可謂台灣空調機領導品牌，此次資助遠東科大冷凍空調能源系，除了捐贈10台最高階機種，還包括冷凍空調相關教學設備、支援高中職生冷氣保養維護實作體驗營隊，且提供該系學生，每學期每班一名學生，獎助學金新台幣1萬元。遠東科大表示，學校有這些最新式的分離式冷暖空調機設備作為教學使用，預期學生藉由設備的實務操作練習，必定能提高學習成效，達到產學用三位一體的成果，如此學生的實務技能將大大堤升，也能實踐企業、學生與學校的三贏局面。

台灣日立公司為表達極度重視與遠東科大產學合作的用心，以及對東科大積極協助業界培訓優秀冷凍空調人才的努力與給肯定。9月26日捐贈儀式由台灣日立公司羅淮正總經理，親自帶領包括侯博仁處長、曾俊銘部長、吳偉腆經理、蔣嘉陽經理及徐坤良經理等核心幹部參與捐贈儀式。

▲台灣日立江森自控空調設備販賣公司，捐贈10台日立品牌最高階的冷氣機種給遠東科大，做為教學實作設備，協助冷調產業培育更多冷凍空調專業人士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

遠東科技大學校長王榮聖表示，他的家人與親朋好友，幾乎都是日立空調產品的愛用者，除了肯定日立空調產品的品質優良，也感謝位居國內空調領導品牌的日立公司，能慷慨捐贈最高階機種及其它相關教學設備與獎助學金給遠東科大。他說，校方未來將會妥善運用在教學上，並期勉有更多學子加入遠東科大冷凍空調能源系，遠東科大也將積極培訓更多冷調專業人才，供業者紓解冷調人力的缺口。

日立公司表示，2022年，全台家用空調市場規模將有新台幣360億元的需求量，3年來的平均成長率仍然高達10.8％，這也顯示台灣家用空調市場的需求呈現穩定成長的態勢。由於冷凍空調市場需求及產值持續增長，也加速冷調產業人力需求與日俱增，未來日立冷氣公司也將持續與遠科大產學合作，持續提供教學資源，協助學校培訓更多優秀冷調專業人才。

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
南韓Outlet大火！7人罹難1重傷　疑電動車爆炸釀禍
快訊／俄校園大規模槍擊！至少6死20多傷　學童緊急逃出
周玉蔻點名她「小妹妹長這麼漂亮」！IG神到了　女記者正面照曝
周玉蔻認爆料錯誤　撇拉抬陳時中選情...反批媒體：你還好意思
台股摜破「國安基金進場點」！　操盤手說話了
她好心讓學妹住家裡　竟遭對方聯手25歲男友性侵
俄徵兵軍官遭近距槍擊！男嗆「不去烏克蘭打仗」　眾人嚇壞狂奔
曾對周玉蔻調情？　柯文哲「雙眼睜大」驚喊：嚇死！
劉雨柔離婚「財產分配內幕」　2千萬房產動向曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農曆9月來了！命理師親點「3生肖」：正偏財都強　一路旺到年底

周玉蔻點名她「小妹妹長這麼漂亮」！IG神到了　女記者正面照曝

迎接10月解封　老闆霸氣喊「員工旅遊去日本」！網點3問題搖頭

《華燈初上》兇手換人？10個多重宇宙結局　沈浸式劇場12月登場

接棒未來女子棒球隊！ 各行業女力拚出連霸王朝

地震來襲「家有嬰幼兒」怎麼辦？醫授3招求生：別隨便逃

宣布「0+7」沒被事先告知！防疫旅館：即刻轉回也要1個月↑

空調人力需求殷切　日立捐10台高階空調助遠科大培訓人才

基隆+485！衛生所領快篩、借血氧機　假日調整僅週六上午服務

高端國際認證卡關！王必勝：WHO還在整理試驗數據

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

農曆9月來了！命理師親點「3生肖」：正偏財都強　一路旺到年底

周玉蔻點名她「小妹妹長這麼漂亮」！IG神到了　女記者正面照曝

迎接10月解封　老闆霸氣喊「員工旅遊去日本」！網點3問題搖頭

《華燈初上》兇手換人？10個多重宇宙結局　沈浸式劇場12月登場

接棒未來女子棒球隊！ 各行業女力拚出連霸王朝

地震來襲「家有嬰幼兒」怎麼辦？醫授3招求生：別隨便逃

宣布「0+7」沒被事先告知！防疫旅館：即刻轉回也要1個月↑

空調人力需求殷切　日立捐10台高階空調助遠科大培訓人才

基隆+485！衛生所領快篩、借血氧機　假日調整僅週六上午服務

高端國際認證卡關！王必勝：WHO還在整理試驗數據

正妹在圖書館抖腳　他酸「男抖窮，女抖賤」下場出爐

用路人注意！國慶倒數　今23：00起分階段交管

快訊／萬里沙灘2男下海游泳　遭浪捲外海離岸500米...警消搜救中

偷拉大食蟻獸尾巴、追趕水豚　「屁孩集團」搞內訌…保育員好頭痛

邀陳偉殷、陽岱鋼打經典賽？餅總：有討論　同步觀察U23好手

《超偶》戰友開唱一半...艾怡良驚喜衝上台！她激動爆哭

台灣電動休旅又有新選擇！韓系品牌將推「2款全新車」搶市

正妹剝皮騙千萬！揪出賣人頭帳戶脫罪SOP　詐團32人被逮3收押

尬！安倍國葬「G7領袖」全員不出席　賀錦麗抵日會岸田

農曆9月來了！命理師親點「3生肖」：正偏財都強　一路旺到年底

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

長者幼兒下月可再領5劑免費快篩

掰咖弟坐輪椅被推去正妹桌　網笑翻

「王鴻薇1句話」戳周玉蔻痛處　網喊贏了：酸度爆表

月存1萬40年後可退休？她一算結果超絕望

買iPhone卻裝廉價手機殼　網點關鍵原因

台南晶英酒店爆70人疑食物中毒

6縣市大雨！庫拉估今生成　下波變天時間曝

蔣孝嚴「晶華醜聞始末」曝光！淪最短命總統府秘書長

10歲童開山貓刨路　爸爸道歉了

拓也哥離世「2絕技被翻出」　網淚：傳奇殞落

吃喜宴同桌一家人秒夾光一半　他看傻

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

快訊／劉雨柔離婚！

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

全家發票中獎名單一次看！

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面