空調人力需求殷切　日立捐10台高階空調助遠科大培訓人才

▲台灣日立江森自控空調設備販賣公司，捐贈10台日立品牌最高階的冷氣機種給遠東科大，做為教學實作設備，協助冷調產業培育更多冷凍空調專業人士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於近年來，冷調產業對於冷凍空調人力需求殷切，遠東科大冷凍空調與能源系，積極培育更多優秀專業冷凍空調作業人員，並與台灣冷凍空調領導品牌日立公司，密切攜手合作進行人才培育。

由於台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司，很看好台灣未來空調市場發展願景及人力需求不斷增加，於是捐贈10台日立品牌最高階的冷氣機種給遠東科大，做為教學實作設備，協助冷調產業培育更多冷凍空調專業人士。

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已在台灣深耕數十年的日立冷氣，市佔率名列前茅，可謂台灣空調機領導品牌，此次資助遠東科大冷凍空調能源系，除了捐贈10台最高階機種，還包括冷凍空調相關教學設備、支援高中職生冷氣保養維護實作體驗營隊，且提供該系學生，每學期每班一名學生，獎助學金新台幣1萬元。遠東科大表示，學校有這些最新式的分離式冷暖空調機設備作為教學使用，預期學生藉由設備的實務操作練習，必定能提高學習成效，達到產學用三位一體的成果，如此學生的實務技能將大大堤升，也能實踐企業、學生與學校的三贏局面。

台灣日立公司為表達極度重視與遠東科大產學合作的用心，以及對東科大積極協助業界培訓優秀冷凍空調人才的努力與給肯定。9月26日捐贈儀式由台灣日立公司羅淮正總經理，親自帶領包括侯博仁處長、曾俊銘部長、吳偉腆經理、蔣嘉陽經理及徐坤良經理等核心幹部參與捐贈儀式。

遠東科技大學校長王榮聖表示，他的家人與親朋好友，幾乎都是日立空調產品的愛用者，除了肯定日立空調產品的品質優良，也感謝位居國內空調領導品牌的日立公司，能慷慨捐贈最高階機種及其它相關教學設備與獎助學金給遠東科大。他說，校方未來將會妥善運用在教學上，並期勉有更多學子加入遠東科大冷凍空調能源系，遠東科大也將積極培訓更多冷調專業人才，供業者紓解冷調人力的缺口。

日立公司表示，2022年，全台家用空調市場規模將有新台幣360億元的需求量，3年來的平均成長率仍然高達10.8％，這也顯示台灣家用空調市場的需求呈現穩定成長的態勢。由於冷凍空調市場需求及產值持續增長，也加速冷調產業人力需求與日俱增，未來日立冷氣公司也將持續與遠科大產學合作，持續提供教學資源，協助學校培訓更多優秀冷調專業人才。